„Hamas“: Gazos Ruože laikytas Izraelio ir JK pilietybes turintis įkaitas mirė

Anksčiau šeštadienį Ezzedine'o al Qassamo brigados paviešino 11 sekundžių vaizdo įrašą, kuriame įkaitas Nadavas Popplewellas matomas gyvas.

Įraše buvo matyti ir įrašas arabų bei hebrajų kalbomis: „Lieka vis mažiau laiko. Jūsų vyriausybė meluoja.“

Vaizdo įraše įkaitas matyti vilkintis baltus marškinėlius, su mėlyne paakyje, kalbantis per prievartą. Kitų matomų sužeidimų požymių jis neturėjo. Vyras prisistatė kaip 51 metų N. Popplewellas iš Nirimo kibuco pietų Izraelyje.

N. Popplewellas buvo pagrobtas iš savo namų per „Hamas“ spalio 7-osios išpuolį kartu su savo motina Hanna Peri (Hana Peri), kuri buvo išlaisvinta per vienos savaitės paliaubas lapkričio mėnesį – kol kas vienintelę pertrauką per daugiau nei septynis karo mėnesius.

Per išpuolį žuvo vyresnysis N. Popplewello brolis.

Vėliau šeštadienį „Hamas“ paskelbė, kaip atrodo, visą įrašą, kurio ištrauka yra minėtas ankstesnis įrašas.

Vėlesnėje versijoje „Hamas“ pareiškia, kad N. Popplewelas šeštadienį mirė dėl anksčiau patirtų sužeidimų.

„Nadavas Popplewellas, Britanijos pilietis, šiandien mirė po to, kai prieš mėnesį buvo rimtai sužeistas (dėl sionistų oro smūgių)", – skelbė angliškas tekstas po įkaito nuotrauka.

„Jo sveikata pablogėjo, nes jis negavo intensyvios medicininės priežiūros, nes priešas sunaikino Gazos Ruožo ligonines“, – sakoma atskirame Ezzedine'o al Qassamo brigadų atstovo Abu Obeidos pareiškime.

Naujienų agentūra AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti įrašo autentiškumo.

„Hamas“ ginkluotojo sparno „Telegram“ kanale šeštadienį paskelbtas vaizdo įrašas buvo jau trečias kartas per mažiau nei mėnesį, kai ši grupuotė paskelbė filmuotą medžiagą apie Gazos Ruože laikomus belaisvius.

Balandžio 27 dieną „Hamas“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame matomi du gyvi įkaitai – Keithas Siegelis ir Omri Miranas.

Trimis dienomis anksčiau grupuotė parodė kitą vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas įkaitas Hershas Goldbergas-Polinas, taip pat matomas gyvas.

Izraelio ir „Hamas“ karas kilo po palestiniečių kovotojų spalio 7-osios išpuolio Izraelio pietuose, kai žuvo 1 170 žmonių, daugiausia civilių gyventojų, rodo oficialūs duomenys.

Per šią ataką „Hamas“ kovotojai pagrobė apie 250 įkaitų, iš kurių 128, Izraelio teigimu, tebėra Gazos Ruože, įskaitant 36 žuvusius įkaitus.

Pažadėjęs sunaikinti „Hamas“, Izraelis pradėjo didžiulį karinį puolimą. „Hamas“ valdomo Gazos Ruožo sveikatos apsaugos ministerija pranešė, kad per karą šioje teritorijoje žuvo beveik 35 tūkst. žmonių, daugiausia moterys ir vaikai.