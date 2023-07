Gresia galingos magnetinės audros: užfiksuotas galingas pliūpsnis Saulės paviršiuje

Gigantišką pliūpsnį užfiksavusi NASA observatorija klasifikavo jį kaip X galingumo – stipriausią pagal turimą matavimo skalę. X skalė yra galingiausia iš esamų (dar yra A, B, C ir M) ir, kaip ir Richterio skalės atveju, turi žymėjimą nuo 1 iki 9 pagal galingumą. Šiuo atveju buvo užfiksuotas X1 galingumo pliūpsnis.

Rekordinis per visą stebėjimų laikotarpį pliūpsnis buvo užfiksuotas 2003-iaisiais, kuomet matavimo jutikliai „užlūžo“ ties X17 skalės riba. Manoma, kad tuomet pliūpsnio galia siekė X28 galią. X skalės pliūpsniai gali pakenkti palydovams, sutrikdyti telekomunikacijų ryšį pasaulyje.

🌞💥The sun had its most powerful eruption in 20 years, which could bring geomagnetic storms to Earth.



The flash was recorded in the sunspot AR3354, whose diameter is 7 times the diameter of the Earth pic.twitter.com/jkEWU4C73H

