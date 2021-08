Graikiją apėmus smarkiausiai per kelis dešimtmečius kaitros bangai kovojama su gaisrais

Praeitą savaitgalį ugnis taip pat siautė Turkijoje, Ispanijoje ir Italijoje. Ekspertai perspėja, kad šylant klimatui tokių gaivalinių nelaimių dažnės ir jos smarkės.

Šeštadienį netoli Patrų miesto, maždaug už 200 km į Vakarus nuo Atėnų, įsiplieskęs gaisras išdegino daugiau kaip 3 tūkst. ha pušynų ir alyvmedžių plantacijų, nurodė Atėnų nacionalinė observatorija, remdamasi Europos Sąjungos tarnybų pateiktomis palydovinėmis nuotraukomis.

Tarnybos taip pat skubėjo sustiprinti ugniagesių brigadas, kovojančias su gaisru netoli Turkijos krantų esančioje Rodo saloje.

„Patiriame didžiausią karščių bangą nuo 1987 metų“, – pabrėžė ministras pirmininkas Kiriakas Micotakis (Kyriakos Mitsotakis). Jis pridūrė, kad tarnybos „daro viską, kas įmanoma“, mėgindamos suvaldyti šią ekstremalią padėtį.

Po susitikimo su elektros tiekėjais premjeras perspėjo, kad dėl didelės kaitros energetikos tinklai patiria didelę apkrovą. K. Micotakis prašė gyventojus vartoti kiek įmanoma mažiau energijos, ypač ankstyvomis popietėmis ir naktimis.

Civilinės saugos viceministras Nikas Hardalijas (Nikos Hardalias) savo ruožtu sakė, kad liepą Graikijoje buvo kilę 1 584 gaisrai (2019 metais jų buvo 953). Be to, per pastarąją parą šalyje užregistruota 116 naujų gaisrų.

„Kalbame nebe apie klimato kaitą, o apie klimato grėsmę“, – televizijai „Star TV“ sakė pareigūnas.

Gaisras netoli Patrų pirmadienį dar nebuvo visiškai suvaldytas, N. Hardalijas sakė Atėnų naujienų agentūrai.

Be to, tame regione prognozuojama iki 45 Celsijaus laipsnių karščiai, todėl grėsmė perdžiūvusioms teritorijoms dar labiau padidės.

Pareigūnai evakavo penkias gyvenvietes ir vieną pajūrio miestelį. Aštuoni žmonės buvo hospitalizuoti dėl nudegimų ir kvėpavimo sutrikimų, regione pasklidus tirštiems dūmams.

Rodui siunčiama pagalba

Vis dėlto pareigūnai optimistiškai vertino galimybes suvaldyti gaisrą Rodo saloje, praeitą naktį pasiuntus ten daugiau ugniagesių ir išteklių.

„Išaušus rytui Rode padėtis atrodė daug geriau negu ankstesnę dieną, – sakoma Pietų Egėjo regiono gubernatoriaus Georgo Hadzimarko (George Hatzimarkos) pranešime.

Jis pridūrė, kad gaisro frontai slopsta ir kad jis jau „beveik suvaldytas“.

Į Rodą pirmadienį ryte buvo pasiųsta daugiau kaip 100 ugniagesių. Jiems padeda 20 mašinų, trys priešgaisriniai lėktuvai ir šeši sraigtasparniai, nurodė pareigūnai.

Dar dešimtys ugniagesių ir 14 mašinų vėliau turėtų atvykti iš Atėnų.

Ugniagesiai sekmadienį evakavo žmones iš salos centrinėje dalyje esančio „Drugelių slėnio“ – žygeivių ir turistų pamėgtos vietovės.

Ateinančiomis dienomis saloje prognozuojama 40–42 laipsniai karščio. Kaitros banga piką tikriausiai pasieks pirmadienį ir antradienį.

Kaimyninėje Turkijoje irgi siaučia smarkiausi per maždaug dešimtmetį gaisrai, pareikalavę aštuonių žmonių gyvybių. Šalies pietuose dar šimtai žmonių buvo priversti evakuotis iš rajonų, labai priklausomų nuo turizmo.