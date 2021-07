Galingas sprogimas nugriaudėjo Dubajuje: sprogimo banga jautėsi net už 25 kilometrų

Dubajaus valstybinio žiniasklaidos biuro „Twitter“ pranešime sakoma, kad gauta pranešimų apie gaisrą laive, esančiame Džebel Ali uoste. Vėlesniuose pranešimuose nurodoma, kad ugniagesiams liepsnas jau pavyko suvaldyti ir kad žmonės per šį incidentą nenukentėjo.

Sprogimo padaryta žala uostui ir kroviniams kol kas nežinoma.

Socialiniuose tinkluose paskelbtuose vaizdo įrašuose matyti nakties dangų nušvietęs didžiulis ugnies kamuolys.

#BREAKING : Powerful Expl0sion at Jebel Ali Port, #Dubai, United Arab Emirates.



Preliminary Reports of B|ast in an Oil Tanker and was heard throughout the City pic.twitter.com/zAVaon1Vi7