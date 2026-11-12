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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Galėjo nukentėti ir Lietuva: Latvijoje – didelio masto duomenų nutekėjimas

2026-11-12 10:17 / šaltinis: ELTA
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2026-11-12 10:17
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Iš bendrovės „CSCTelecom“ Latvijos padalinio duomenų bazės galėjo nutekėti daugiau kaip 125 mln. SMS žinučių, kurias siuntė bankai „Swedbank“ ir SEB, skubiosios pagalbos tarnyba numeriu 112 ir dešimtys prekybos įmonių, trečiadienį pranešė naujienų portalas „Cybernews“. Skelbiama, kad įtariamas duomenų nutekėjimas galėjo paveikti ir Lietuvos bei Estijos įmones ir gyventojus.

Kibernetinė ataka

Iš bendrovės „CSCTelecom“ Latvijos padalinio duomenų bazės galėjo nutekėti daugiau kaip 125 mln. SMS žinučių, kurias siuntė bankai „Swedbank“ ir SEB, skubiosios pagalbos tarnyba numeriu 112 ir dešimtys prekybos įmonių, trečiadienį pranešė naujienų portalas „Cybernews“. Skelbiama, kad įtariamas duomenų nutekėjimas galėjo paveikti ir Lietuvos bei Estijos įmones ir gyventojus.

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Dėl „CSCTelecom“ saugumo spragos tapo prieinama duomenų bazė, kurioje buvo daugiau kaip 125 mln. SMS žinučių. Joje saugomi įrašai apėmė laikotarpį nuo 2022 m. spalio iki 2026 m. rugsėjo ir buvo atnaujinami realiuoju laiku. Tai reiškia, kad piktavaliai galėjo perimti tapatybės patvirtinimo kodus, slaptažodžių atkūrimo nuorodas ir privačią informaciją dar prieš ją gaunant patiems adresatams.

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„Cybernews“ komanda rugsėjo 28 d. aptiko viešai prieinamą „CSCTelecom“ duomenų bazę „ClickHouse“. Tuo metu vien per rugsėjį naudojantis šia paslauga jau buvo išsiųsta daugiau kaip 3 mln. SMS žinučių.

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Galėjo paveikti ir Lietuvą bei Estiją

Duomenų bazėje buvo didžiųjų bankų, medicinos įstaigų, populiarių internetinių parduotuvių, valstybinių organizacijų ir net Latvijos skubiosios pagalbos tarnybos numeriu 112 siųstų žinučių. Nors „CSCTelecom“ daugiausia veikia Latvijoje, įtariamas duomenų nutekėjimas galėjo paveikti ir Lietuvos bei Estijos įmones ir gyventojus.

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Šioje duomenų bazėje buvo „CSCTelecom“ SMS paslaugomis besinaudojančių įmonių pavadinimai, gavėjų telefono numeriai, visas žinučių turinys, įskaitant tapatybės patvirtinimo kodus, laikinuosius slaptažodžius, medicininių tyrimų rezultatus, rezervacijų duomenis, pranešimus apie siuntų pristatymą su vardais, pavardėmis ir adresais, kelionių rezervacijų datas bei pranešimus apie bankines operacijas. Joje taip pat buvo metaduomenų, įskaitant žinučių išsiuntimo laiką, kainas ir informaciją apie jų perdavimą mobiliojo ryšio tinklais. Duomenų bazė buvo atnaujinama realiuoju laiku, kai per sistemą būdavo siunčiamos naujos žinutės.

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„Cybernews“ pažymėjo, kad tarp atskleistų duomenų buvo Latvijos bankų „Swedbank“ ir SEB, draudimo bendrovių ERGO, „Compensa“ ir „Artea“, skubiosios pagalbos tarnybos numeriu 112, „Porsche“ Latvijoje ir Lietuvoje, „CityBee“ ir „Barbora“ Latvijoje, „EuroCash“ Lietuvoje, DEPO Lietuvoje ir Estijoje, „Akropolis“ Latvijoje ir Lietuvoje, IKI ir „PerlasGo“ Lietuvoje, „Autoplius“ Latvijoje ir Lietuvoje, Lietuvos sveikatos priežiūros įmonių „Šypsenos akademija“ ir „Denticija“, taip pat Latvijos nacionalinės oro linijų bendrovės „airBaltic“ visose trijose Baltijos šalyse siųstų SMS žinučių.

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Sureagavo Latvijos bankai „Swedbank“ ir SEB

„Swedbank“ atstovė Latvijoje Kristine Cekstere naujienų agentūrai LETA sakė, kad gavęs informacijos apie incidentą bankas nedelsdamas pradėjo tyrimą ir ėmėsi visų teisės aktuose numatytų veiksmų.

Šiuo metu „Swedbank“ yra sustabdęs naudojimąsi šio paslaugų teikėjo paslaugomis ir paprašęs pateikti visą informaciją, reikalingą incidento mastui ir galimam jo poveikiui banko klientams išsamiai įvertinti.

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„Swedbank“ toliau renka informaciją ir bendradarbiauja su susijusiomis šalimis, siekdamas kuo greičiau išsiaiškinti visas incidento aplinkybes.

Bankas ragina klientus išlikti budrius ir nepasitikėti įtartinomis SMS žinutėmis, telefono skambučiais ar elektroniniais laiškais, kuriuose prašoma pateikti asmens duomenis, slaptažodžius, tapatybės patvirtinimo kodus ar kitą konfidencialią informaciją.

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„Šiuo metu mūsų prioritetas – išsamiai ištirti incidentą ir užtikrinti mūsų klientų interesų bei duomenų apsaugą“, – pabrėžė K. Cekstere.

SEB banko atstovė Anete Igaune naujienų agentūrai LETA sakė, kad SEB „CSCTelecom“ paslaugomis naudojosi ribotai – tik rinkodaros informacijai apie pensijų fondus siųsti. Konfidencialiai klientų informacijai perduoti SEB naudoja kitus ryšio kanalus.

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„CSCTelecom“ nepranešė SEB apie saugumo incidentą, todėl bankas šiuo metu vertina padėtį remdamasis turima informacija.

A. Igaune pabrėžė, kad šis incidentas neturi įtakos SEB sistemų saugumui ir nekelia pavojaus nei konfidencialiai klientų informacijai, nei jų lėšoms.

„airBaltic“ tiria incidento poveikį klientams

„airBaltic“ atstovai naujienų agentūrai LETA sakė, kad oro linijų bendrovė žino apie pranešimus dėl galimo duomenų saugumo incidento išorinio paslaugų teikėjo sistemose. Bendrovė į šią situaciją žiūri labai rimtai, nes klientų duomenų saugumas ir privatumas yra vieni svarbiausių jos prioritetų.

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Oro linijų bendrovė pradėjo vertinti padėtį ir glaudžiai bendradarbiauja su susijusiais paslaugų teikėjais bei priežiūros institucijomis, siekdama patikrinti viešai paskelbtą informaciją ir nustatyti galimą incidento poveikį „airBaltic“ klientams.

„airBaltic“ pažymi, kad vertinimas vis dar vyksta, todėl kol kas per anksti daryti išvadas apie galimai atskleistų duomenų kiekį ar paveiktų klientų skaičių. Atsižvelgiant į vertinimo rezultatus, bus imtasi būtinų priemonių klientų interesams ir duomenų saugumui apsaugoti.

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„airBaltic“ ragina klientus būti ypač atsargius gavus SMS žinučių, elektroninių laiškų ar telefono skambučių, kurie gali atrodyti kaip bendrovės pranešimai ar skambučiai. Ypač atidžiai reikėtų vertinti pranešimus, kuriuose raginama skubiai imtis veiksmų, paspausti nuorodą, patvirtinti rezervaciją arba pateikti asmens duomenis, mokėjimo kortelės ar prisijungimo informaciją.

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Reagavimo į kibernetinius incidentus tarnyba „Cert.lv“ naujienų agentūrai LETA nurodė, kad, atsižvelgdama į žiniasklaidos pranešimus apie duomenų nutekėjimą, paprašė „CSCTelecom“ atlikti išsamų tyrimą, siekiant išsiaiškinti faktines aplinkybes ir įvertinti, ar yra įrodymais pagrįstų požymių, patvirtinančių galimą duomenų nutekėjimą iš bendrovės infrastruktūros.

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„Cert.lv“ taip pat pasiūlė prireikus padėti bendrovei ištirti incidentą. Informacija apie jį perduota ir atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.

Portalo „Firmas.lv“ duomenimis, 2025 m. „CSCTelecom“ apyvarta siekė 4,483 mln. eurų, o pelnas – 110,6 tūkst. eurų. Bendrovė įregistruota 2022 m., jos įstatinis kapitalas siekia 273,3 tūkst. eurų. „CSCTelecom“ akcijos priklauso Estijoje registruotai bendrovei „Osauhing Global Telecom Invest“ (89,99 proc.) ir Sergejui Buzakui (10,01 proc.).

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