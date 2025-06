Galėjo, bet nesmogė: kodėl Ukraina neatakavo branduoliniam karui skirtų bombonešių „Tu-160“?

2025 m. birželio 1 d. Ukrainos pajėgos įvykdė dronų ataką, nukreiptą prieš Rusijos strateginius bombonešius, konkrečiai „Tupolev Tu-95MS“ ir „Tu-22M3“ orlaivius, dislokuotus bazėje.

Tarp pranešimų apie taikinius nebuvo paminėti Rusijos brangiausi „Tu-160“ bombonešiai, branduolinio ginklo platformos, kurie yra kritiškai svarbūs Maskvos strateginiam atgrasymui.

Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) operaciją pavadino „Pavutyna“ arba „Spiderweb“ (liet. „Voratinklis“). Ukrainos pareigūnai ją apibūdino kaip kruopščiai suplanuotą smūgį, kurio tikslas – sutrikdyti Rusijos gebėjimą vykdyti tolimojo nuotolio raketų atakas prieš Ukrainos miestus.

Internete platinami palydoviniai vaizdai ir vaizdo įrašai rodo degantį orlaivį ir didelius nuostolius. Nors tiksli žala dar nėra įvertinta, manoma, kad buvo sunaikinta keletas bombonešių.

Satellite imagery and video footage of Sunday’s large-scale drone attack against airbases in Russia, specifically the strikes against Belaya Air Base in Russia’s Far East have truly shown what “message” Ukraine was attempting to send during the attack, with nearly all Tu-95MS and… pic.twitter.com/KyBCE7rQDb

