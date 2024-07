Futbolo sirgalius britus skraidinęs lėktuvas leidosi avariniu būdu: pilotų kabinoje – netikėtas kvapas

Skrydis EW8470 8.09 val. pakilo į 3,1 kilometrų aukštį, o 8.26 val. apsisuko ir nusileido atgal Berlyne, rodo skrydžio sekimo duomenys. „Airbus A319“ lėktuvą pasitiko oro uosto priešgaisrinė tarnyba, o maždaug 150 jame buvusių keleivių ir įgulos narių buvo evakuoti ir nugabenti į terminalą.

Lėktuvu skridę britai skundėsi, kad buvo palikti įstrigę kelioms valandoms be jokios informacijos, daugelis grįžo atgal per pasų kontrolę ir sakė, kad negavo jokių žinučių iš operatoriaus „Eurowings“.

Johnas Hattamas iš Jorko (Didžioji Britanija), kuris išskrido stebėti visų Europos futbolo čempionato atkrintamųjų rungtynių, „MailOnline“ sakė, kad yra supykęs dėl to, kaip „Eurowings“ elgėsi dėl vėlavimo.

„Savaitgalis susiklostė visai ne taip, kaip manėme“, – sakė išsekęs Anglijos sirgalius.

Kad nereikėtų mokėti už nakvynę, J. Hattamas ryte išskrido stebėti rungtynių, o 2 val. nakties išvyko tiesiai į oro uostą.

Vyras vienu metu nerimavo, kad jam teks laukti iki antradienio, kol išskris kitas lėktuvas.

Jis teigė, kad keleiviams buvo išdalyti vos penkių eurų vertės kuponai maistui gauti, kuriais, kaip jiems buvo pasakyta, galima pasinaudoti visame oro uoste.

Tačiau, pasak jo, nuėjus į įvairias maitinimo įstaigas, „jie visi mums sakė, kad čia jų panaudoti negalima“.

„Labai apmaudu, visi buvome nusivylę [rungtynių] rezultatu, o tada atsitinka štai kas. Džiaugiamės, kad visi esame saugūs – pasitaiko ir blogesnių dalykų – tiesiog tai dėl to, kaip su mumis buvo elgiamasi“, – nuogąstavo vyras.

J. Hattamas sakė, kad lėktuvas pakilo iš pažiūros be jokių problemų, kol pilotas pranešė keleiviams, kad pilotų kabinoje jaučiamas degėsių kvapas ir kad jiems reikės nusileisti.

„Nusileidimas buvo atliktas labai gerai, džiaugėmės, kad esame ant žemės ir saugūs, ir tai yra piloto nuopelnas, – sakė vyras. – Tačiau po to buvo chaotiška, dėl to žmonės yra nepatenkinti“.

Kitas keleivis, Garethas Daviesas iš Vigano (Didžioji Britanija), teigė, kad „Eurowings“ atstovas nesulaukė keleivių iš lėktuvo, ir sakė, kad oro bendrovė tiesiogine prasme visus keleivius „sugrūdo atgal į oro uostą be jokio ryšio“.

G. Daviesas taip pat socialiniame tinkle X rašė, kad skrydžio palydovė liepė jam nefotografuoti ir nefilmuoti, nes norėjo išvengti blogo įvaizdžio socialinėje erdvėje.

There was no @eurowings rep to meet us from the plane. You literally just bunged us all back in to the airport with no communication whatsoever. #eurowings pic.twitter.com/ycr2df5eUc