Fantastika virto realybe: jau greitai leis nusipirkti rankines, pagamintas iš dinozauro odos

Kūrybinė agentūra VML kartu su genetikos inžinieriais iš „The Organoid Company“ ir „Lab-Grown Leather“ balandžio 25 d. paskelbė apie savo partnerystę.

Jų ambicingas tikslas – sukelti revoliuciją 780 mlrd. JAV dolerių (apie 725,4 mlrd. eurų) vertės pasaulinėje odos pramonėje, į prabangių medžiagų rinką įtraukiant priešistorinės biologijos struktūras.

„Naudodami tiranozauro odą, mes pasitelkiame priešistorinę biologiją, kad sukurtume prabangias medžiagas“, – sakė Basas Korstenas, VML direktorius.

Šios inovacijos mokslinis pagrindas – pažangiausios biotechnologijos, leidžiančios sujungti senovės genetiką ir šiuolaikinę gamybą.

Vietoj bandymų klonuoti tikrus dinozaurus, šios įmonės taiko tikslesnį metodą – atskiria odos audiniams būdingą genetinę informaciją.

DINO BAGS ARE IN—AND THEY’RE 66 MILLION YEARS IN THE MAKING



Scientists are cooking up real T. rex leather in a lab using fossilized protein fragments and AI.



No, they’re not reviving dinosaurs—just growing dino skin in a dish to turn into super-expensive handbags.



Think… https://t.co/bpXPXReM13 pic.twitter.com/YMZBKBk1Mr

REKLAMA