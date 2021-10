„Facebook“ praneša, kad keičia pavadinimą: nuo šiol vadinsis „Meta“

Kompanija pavadinimo keitimą motyvuoja tuo, jog nori būti geriau pasiekiama ne tik kaip socialinis tinklas, bet ir kitose srityse, pavyzdžiui – virtuali realybė, praneša BBC.

Announcing @Meta — the Facebook company’s new name. Meta is helping to build the metaverse, a place where we’ll play and connect in 3D. Welcome to the next chapter of social connection. pic.twitter.com/ywSJPLsCoD