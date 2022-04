Europos Sąjunga žada atsaką Rusijai už užsuktas dujas

„Gazprom“ pranešimas – dar vienas Rusijos bandymas mus šantažuoti dujomis. Esame pasiruošę šiam scenarijui. Planuojame suderintą Europos Sąjungos atsaką. Europiečiai gali pasitikėti, kad esame vieningi ir solidarūs su paveiktomis valstybėmis narėmis“, – „Twitter“ rašė U. Von der Leyen.

