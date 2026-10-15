Europoje plinta pavojingas virusas: jau fiksuojamos mirtys

Užsikrėtus šiuo virusu gali pasireikšti į gripą panašūs simptomai, o sunkiais atvejais gali prasidėti drebulys, karščiavimas, koma ir gyvybei pavojingas smegenų audinio uždegimas, vadinamas encefalitu. Infekcija taip pat gali sukelti meningitą.
Jiems grėsė didesnė rizika sunkiai susirgti
Pareigūnai nepateikė išsamesnės informacijos apie abu mirusius žmones, tačiau nurodė, kad jiems grėsė didesnė rizika sunkiai susirgti.
Vietos žiniasklaidos duomenimis, šiame Belgijos šiauriniame regione patvirtinta 14 užsikrėtimo atvejų, įskaitant du mirtinus.
Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras praėjusią savaitę pranešė, kad šiais metais 18 Europos šalių užregistruota daugiau kaip 1 850 užsikrėtimo atvejų.
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