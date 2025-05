Europa kritikuoja Ukrainos ir Rusijos derybų baigtį: ji yra nuvilianti, Rusija nenori taikos

F. Merzas, Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, Didžiosios Britanijos premjeras Keiras Starmeris, Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelensis penktadienį susitiko Albanijos sostinėje Tiranoje vykusios Europos politinės bendrijos konferencijos kuluaruose.

Pasak V. Zelenskio atstovo, jie kalbėjosi telefonu ir su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Pirmieji tiesioginiais pokalbiai tarp karo šalių Rusijos ir Ukrainos per daugiau kaip trejus metus penktadienio popietę Stambule baigėsi nepasiekus suartėjimo paliaubų klausimu.

Prieš tai V. Zelenskis kalboje Tiranoje savo Europos kolegoms pareikalavo „stiprios reakcijos“, jei derybos žlugs.

Prancūzijos prezidentas E. Macronas apkaltino Rusiją, kad šios „nesuinteresuotos“ paliaubomis Ukrainoje. Europos šalių lyderiai turi daryti „didesnį spaudimą“ Maskvai, sakė jis Tiranoje.

Jis pareiškė, kad Rusija, tęsdama karą su Ukraina, „tiesiog bando laimėti laiko“, rašoma „Sky News“.

We just had a phone call with @POTUS while in Albania.



Once again, President Putin refuses to respond to the unconditional ceasefire proposal put forward by the Americans and supported by Ukraine and the Europeans.



By rejecting the ceasefire and dialogue… pic.twitter.com/FR48tANbGB