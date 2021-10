Estijoje – savivaldos rinkimai

Iš viso 448 rinkimų apylinkės pagrindinę balsavimo dieną duris atvėrė 9 val. ir dirbs iki 20 val.

Rinkėjai gali balsuoti bet kurioje rinkimų apylinkėje savo gyvenamosios vietos rinkimų apygardoje arba galėjo pateikti prašymą balsuoti namuose.

Nuo šių metų šalyje naudojami elektroniniai rinkėjų sąrašai, t.y., vietoj popierinio sąrašo naudojamas sąrašas kompiuteryje. Tai reiškia, kad rinkėjas nebėra pririštas prie vienos rinkimų apylinkės pagal savo gyvenamąją vietą.

Balsuoti elektroniniu būdu sekmadienį nebegalima, tačiau šiemet rinkėjai rinkimų dieną taip pat gali pakeisti savo elektroninį balsą, balsuodami rinkimų apylinkėje ir panaudodami rinkimų biuletenį.

Rinkimai vyksta iš viso 79-iose savivaldybėse, kuriose balotiruojasi 10 025 žmonės. Išankstiniame balsavime dalyvavo 39,6 proc. rinkėjų. Remiantis preliminariais duomenimis, elektroniniu būdu balsavo 275 587 rinkėjai, o rinkimų apylinkėse – 149 824 rinkėjai.

Galutiniai balsavusiųjų elektroniniu būdu skaičiai bus žinomi vėlų sekmadienio vakarą, kai bus paskaičiuota, kiek žmonių balsavo dukart. Jeigu rinkėjas balsavo dukart, įskaitytas bus tik jo balsas, atiduotas rinkimų apylinkėje, o ne elektroniniu būdu.

Tarp kandidatų Estijos savivaldos rinkimuose 61,6 proc. yra vyrai, o 38,4 proc. – moterys. 6 322 kandidatai renkami pagal politinių partijų sąrašus.

Rinkimuose dalyvauja 8 partijos ir 136 rinkimų sąjungos.

Balsuoti savivaldos rinkimuose turi teisę Estijos piliečiai, kuriems iki spalio 17 dienos sukako 16 metų, kitų Europos Sąjungos šalių piliečiai bei kiti užsieniečiai, turintys ilgalaikį ar nuolatinį leidimą gyventi šalyje, taip pat turintieji vadinamuosius „pilkuosius pasus“, kurie išduodami asmenims be pilietybės.

Manoma, kad aršiausia rinkiminė kova vyks Taline.

Šiuo metu sostinę valdo tik Centro partija. Per ankstesnius rinkimus centristams laimėti padėjo rusakalbiai rinkėjai, tačiau per pastaruosius kelerius metus partija neteko savo ankstesnio autoriteto tarp rusakalbių gyventojų. Visgi prognozuojama, kad Centro partija rinkimus Taline laimės, tačiau jau nebegalės suformuoti koalicijos be dabartinės opozicijos.