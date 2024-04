ES Komisija dėl naujos programėlės paskelbė platformai „TikTok“ 24 valandų ultimatumą

Šis teisiškai įpareigojantis nurodymas yra susijęs su programėlės apdovanojimų sistema, kuri leidžia vartotojams žiūrėti vaizdo įrašus ir rinkti taškus, kuriuos jie gali iškeisti į vertingus prizus – pavyzdžiui, prekybos sistemos „Amazon“ kuponus, nurodo Komisijos atstovai.

Kinams priklausanti bendrovė privalo per 24 valandas parodyti, kaip ji iki pristatydama naująją programėlę įvertino šios sistemos sukeliamą priklausomybės ir pavojaus psichinei sveikatai riziką, ypač vaikų atžvilgiu. Pagal ES skaitmeninių paslaugų įstatymą (angl. Digital Services Act, DSA) didžiosios platformos privalo vertinti ir švelninti šią riziką.

Be to, Komisija suteikė platformai „TikTok“ 48 valandas, kad parodytų įvykdžiusi DSA reikalavimus ir jokios rimtos žalos rizikos nekyla – po to ES vykdomoji organizacija galėtų nurodyti platformai laikinai išjungti kai kurias funkcijas, kol bus atliktas papildomas tyrimas.

REKLAMA

REKLAMA

Jei „TikTok“ per 24 valandas nepristatys rizikos įvertinimo, jai gali būti skirta 1 proc. jos pajamų visame pasaulyje didžio bauda bei periodinės 5 proc. kasdienių pajamų dydžio baudos, paaiškino Komisijos atstovai.

REKLAMA

Jei Komisija galiausiai padarytų išvadą, kad „TikTok“ pažeidė DSA įtvirtintas rizikos vertinimo ir švelninimo taisykles, bendrovei gali būti skirta iki 6 proc. jos metinių pajamų visame pasaulyje dydžio bauda.

Į populiariąją mobiliąją programėlę „TikTok“ panaši, tačiau mažiau atminties ir duomenų naudojanti „TikTok Lite“ neseniai buvo pristatyta Ispanijoje ir Prancūzijoje.