Ekspertas įvertino idėją Krymą išlaisvinti nuotoliniu būdu: ar tai įmanoma?

Ketvirtadienį duodamas interviu „Radio NV“ jis pritarė idėjai, kad Krymui išlaisvinti pakaktų atkirti rusų aprūpinimo linijas, padidinti spaudimą ir sulaukti, kada okupantams baigsis atsargos.

„Teritorijos išlaisvinimas nėra tada, kai okupacinės pajėgos ten bus be kulkų, be sviedinių ir lauks, kol ten bus atvežta avižų valgyti. Ne. Išlaisvinimas yra tada, kai į tą teritoriją ateis ją išlaisvinančios šalies kariai ir ten įves konstitucinę, teisinę tvarką. Tai reiškia, kad be kariuomenės išlaisvinti neįmanoma“, – pabrėžė jis.

Kovalenko: „Tai pavadinčiau tinkamų sąlygų sukūrimu“

Kartu apžvalgininkas pažymėjo, kad teiginys, jog įmanoma nuotoliniu būdu atkirsti Krymo logistiką, yra teisingas. Tačiau tai dar nebus visiškas pusiasalio išlaisvinimas, sako jis.

„Tai pavadinčiau tinkamų sąlygų, kurios prisidėtų prie šio išlaisvinimo, sukūrimu. Ir, beje, ne tik Krymo. Nes tiekimas per Krymą priklauso ir nuo Rusijos okupantų pietinės grupuotės, tos pačios Dniepro kariuomenės grupės, tiekimo.

Taip, jie ten turi tiekimą sausuma ir t. t., tačiau, jei palygintume (situaciją – red.past) su galimybėmis prieš metus, Kerčės tiltas buvo pagrindinė, galingiausia logistinė arterija. Būtent per šį tiltą Dniepro kariuomenės grupė buvo aprūpinama kartu su Krymo gynybos grupe“, – sako O. Kovalenka.

Krymą Rusija aneksavo 2014 m. Ukraina ne kartą yra teigusi, kad sieks susigrąžinti visas rusų užgrobtas žemes, taip pat ir Krymą.

Pastaruoju metu Kryme vis dažniau griaudėja sprogimai.