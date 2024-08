Ekspertai su baime žvelgia į dirbtinį intelektą: nerimauja, kad jis gali sunaikinti žmoniją

Apklausoje, kuri dar nebuvo recenzuota, 2 778 dirbtinio intelekto tyrėjams buvo užduoti įvairūs klausimai dirbtinio intelekto temomis. Dalyvių buvo prašoma įvertinti procentinę tikimybę, kad būsima dirbtinio intelekto pažanga sukels žmonijos išnykimą arba panašų nuolatinį ir rimtą išsekimą. Vidutinė šios tikimybės prognozė buvo 5 proc., o klausimas apie tai, kokia tikimybė, kad tas pats nutiks per 100 metų, davė tokią pačią vidutinę prognozę.

Prognozės buvo gerokai paankstintos

Šios apklausos privalumas buvo tas, kad ją buvo galima palyginti su 2022 m. atliktos tokios pačios apklausos rezultatais. Apskritai dalyviai manė, kad pažanga siekiant tam tikrų svarbiausių tikslų, pavyzdžiui, kad dirbtinis intelektas automatizuotų visas darbo vietas arba parašytų „New York Times“ bestseleriu tapusį grožinės literatūros romaną, įvyks anksčiau nei 2022 m. Tuomet vidutinė prognozė, kada dirbtinis intelektas parašys bestselerį, buvo po 2050 m.

Naujausioje apklausoje, susijusio su pokalbių robotų pažanga per pastaruosius metus, tai buvo šiek tiek anksčiau nei 2030 m. Panašiai keitėsi ir kitų kalbomis grindžiamų užduočių prognozuojami terminai.

Buvo prognozuojama, kad tokios užduotys, kaip sunkvežimio vairavimas ir varžymasis žmonių maratonuose, bus atliekamos vėliau nei 2030-aisiais, nors šios prognozės taip pat buvo šiek tiek paankstintos.

„Rizika yra labai didelė“

„Nors nuomonių apie tai, per kiek laiko bus įmanoma įgyvendinti svarbiausius uždavinius, spektras gali būti platus, šių metų apklausoje pastebėtas bendras poslinkis į ankstesnius lūkesčius, – paaiškino komanda. – Per keturiolika mėnesių nuo paskutinės apklausos panašus dalyvių būrys vidutiniškai tikėjosi žmogaus lygio pasiekimų nuo 13 iki 48 metų anksčiau (priklausomai nuo to, kaip buvo suformuluotas klausimas), o 21 iš 32 trumpesnių etapų dabar tikimasi pasiekti anksčiau“.

„Apskritai nuomonės apie tikėtinas socialines pažangaus dirbtinio intelekto pasekmes buvo labai įvairios, ir dauguma žmonių teikė tam tikrą reikšmę tiek itin geroms, tiek itin blogoms pasekmėms, – padarė išvadą jie. – Nors optimistiniai scenarijai atspindi dirbtinio intelekto potencialą iš esmės pakeisti įvairius darbo ir gyvenimo aspektus, pesimistinės prognozės – ypač tos, kurios susijusios su išnykimo lygio rizika, – primena, kad su dirbtinio intelekto kūrimu ir diegimu susijusi rizika yra labai didelė“.