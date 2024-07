Ekspertai: Putinas per 9 aršaus puolimo mėnesius užgrobė Maskvos dydžio teritoriją

Vakarų žiniasklaida ir ekspertai vis dažniau rašo apie Rusijai užsiveriančias galimybes ir prognozuoja sunkią vasarą su dideliais nuostoliais be didelių vilčių pasiekti apčiuopiamų laimėjimų. Per pastarąją savaitę (nuo birželio 27 d.) Rusija Ukrainoje užėmė 47 kvadratinius kilometrus, o nuo birželio 23 iki 27 d. iš viso nepajudėjo į priekį, rodo Ukrainos projekto „DeepState“ duomenys.

Dabar V. Putinas vis dažniau ir aktyviau kalba apie „pasirengimą taikos deryboms“ arba gąsdina Vakarus branduoliniu karu.

Rusų tiriamosios žurnalistikos organizacija „Agenstvo“ apibendrino beveik devynių mėnesių Rusijos puolimo, prasidėjusio spalio pradžioje prie Avdijivkos, rezultatus.

Nei Rusija, nei Ukraina neviešina patikimų duomenų apie aukas. Faktais ir dokumentais pagrįstus skaičiavimus pateikia BBC Rusijos tarnyba ir „Mediazona“, kurie analizuoja nekrologus socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje. Nuo 2023 m. spalio 6 d. iki 2024 m. birželio 28 d. šiuo būdu buvo suskaičiuota 23 818 žuvusių kariškių – 41 % visų Rusijos aukų per karą (iš viso 57 800).

Leidiniuose pažymima, kad nuo Avdijivkos puolimo pradžios per savaitę patvirtintų netekčių skaičius gerokai išaugo – nuo 360 karių iki 550-600. BBC ir „Mediazona“ taip pat nuolat perspėja skaitytojus, kad jų skaičiavimai yra tik orientacinio pobūdžio, o tikrieji Rusijos nuostolių skaičiai gali būti daug didesni.

Britų žvalgybos duomenimis, Rusijos nuostoliai fronte žuvusiais ir sužeistais nuo 2023 m. spalio iki 2024 m. gegužės pabaigos sudarė apie 210-260 tūkst. žmonių. Jei spalio 22 d. Rusijos nuostoliai kare buvo vertinami 240-290 tūkst. žmonių, tai gegužės 31 d. – jau 500 tūkst. žmonių. Ir tai yra neskaičiuojant „Wagner“ samdinių.

Laikraštis „The Wall Street Journal“, remdamasis šaltiniais JAV Kongrese, 2023 m. gruodį pranešė, kad Ukrainoje žuvo arba buvo sužeista 315 tūkst. rusų karių. 2024 m. vasarį JAV gynybos ministerija nurodė tą patį skaičių, o birželį padidino Rusijos nuostolių įvertinimą iki 350 tūkst. JAV nacionalinio saugumo tarybos duomenimis, vien spalio-lapkričio mėn. prie Avdijivkos Rusija neteko 13 tūkst. žuvusiaisiais ir sužeistaisiais. Šių metų gegužę, kaip rašė „The New York Times“, remiantis NATO ir Vakarų žvalgybos agentūrų duomenimis, Rusija kasdien prarasdavo daugiau kaip tūkstantį karių žuvusiais ir sužeistaisiais.

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vasario mėnesį sakė, kad per pirmuosius dvejus karo metus žuvo 31 tūkst. ukrainiečių karių, tačiau Vakarų pareigūnai mano, kad šis skaičius taip pat nėra tikslus, nors ir ne toks didelis, kaip Rusijos.

Projekto „Oryx“ duomenimis, nuo 2023 m. spalio 10 d. iki 2024 m. liepos 2 d. buvo sunaikinta, sugadinta arba užgrobta 4 218 vienetų Rusijos karinės įrangos, įskaitant: 818 tankų, 1 393 pėstininkų kovos mašinų ir 104 šarvuočių. Tai sudaro ketvirtadalį per visą karą patirtų Rusijos karinės įrangos nuostolių.

Be to, „Oryx“ duomenimis, per keturis kontrpuolimo mėnesius (birželio 4 d. – spalio 1 d.) Ukrainos patirti įrangos nuostoliai sudarė beveik ketvirtadalį (22,3 proc.) visų Ukrainos nuostolių. Iš viso per kontrpuolimą Ukrainos kariuomenė neteko daugiau kaip tūkstančio sunaikintos, sugadintos ar užgrobtos technikos vienetų: 142 tankų, 218 pėstininkų kovos mašinų ir 77 šarvuočių.

Remiantis „DeepState“ duomenimis, nuo 2023 m. spalio 10 d. iki 2024 m. liepos 1 d. Rusijos kariuomenei pavyko užimti apie 840 kvadratinių kilometrų teritorijos visose fronto dalyse (tai prilygsta Maskvos teritorijai Maskvos transporto žiedo ribose). Didžiausias prieaugis užfiksuotas Avdijivkos rajone – 330,5 kv. km. Charkivo srityje, kur puolimas prasidėjo gegužę, Rusija užėmė 184,7 kvadratinio kilometro.

OSINT analitikai iš „War Mapper“ apskaičiavo, kad Rusijos laimėjimai Ukrainoje per puolimą siekė kuklesnius 550 kvadratinių kilometrų.

„DeepState“ duomenimis, per 2023 m. birželio-rugsėjo mėn. kontrpuolimą Ukrainai pavyko atgauti apie 225 kvadratinius kilometrus teritorijos. „War Mapper“ duomenimis, ukrainiečiai atgavo daugiau – 420,5 kvadratinių kilometrų.

