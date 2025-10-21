Ekspertai: „Hamas“ dar turi iki 25 tūkst. kovotojų

„Hamas“ kariniams pajėgumams buvo labai pakenkta. Bet manau galima pagrįstai teigti, kad ji nebuvo sunaikinta, – JAV stočiai „NBS News“ sakė Shalomas Benas Hananas iš analitinio centro ICT, kurio specializacija yra terorizmo tyrinėjimas ir kuris įsikūręs prie Reichmano universiteto Tel Avive. – Galbūt artimiausiomis dienomis ar netolimoje ateityje grupuotė nekels pavojaus. Tačiau potencialo ji vis dar turi“. Sh. B. Hanano vertinimu, „Hamas“ kovotojų dar gali būti 15 tūkst.–25 tūkst. Jis rėmėsi pokalbiais su Izraelio saugumo pareigūnais.
Vienas Izraelio karinis pareigūnas, nenorėjęs skelbti pavardės, stočiai sakė manąs, kad „Hamas“ kovotojų dar yra apie 10–20 tūkst. Jis pridūrė, kad sunaikinta iki 90 proc. organizacijos raketų.
Dar vienu vertinimu, kurį pateikė buvęs Izraelio patarėjas saugumo klausimais Giora Eilandas, „Hamas“ šiame Gazos kare galėjo netekti apie 20 tūkst. narių. Šis vertinimas, anot NBC, taip pat paremtas pokalbiais su saugumo pareigūnais. Kartu ekspertas teigė manąs, kad „Hamas“ vėl gali pradėti verbuoti naujus kovotojus.
Izraeliui ir „Hamas“ susitarus dėl pirmojo Gazos taikos plano etapo, nuo spalio 10 d. galioja paliaubos. Izraelis iš dalies Gazos Ruožo atitraukė savo dalinius. Tačiau padėtis lieka sudėtinga. Nėra aišku, ar susitarimas padės galutinai užbaigti kovas. Trys didžiausi ginčytini punktai yra „Hamas“ nusiginklavimas, visiškas Izraelio pajėgų išvedimas iš palestiniečių teritorijos ir smarkiai sugriauto Gazos Ruožo ateitis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!