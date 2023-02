„Eilinė diena Rusijoje:“ darželinukus ir moksleivius mokė, kaip naudotis ginklu

Kaip rašo NEXTA, Permės mieste, Rusijoje, moksleiviai ir darželinukai buvo supažindinami, kaip reikia valdyti ginklą.

Rašoma, kad už pamokų vedimą buvo atsakingi Afganistano ir Čečėnijos veteranų komiteto atstovai.

Permės krašte moksleiviams ir darželinukams buvo vedamos šaudymo pamokos. Susitikimą surengė Afganistano ir Čečėnijos veteranų komitetas.

In the Perm Territory, schoolchildren and kindergarteners were given shooting lessons.



The meeting was held by the Committee of Veterans of Afghanistan and Chechnya. pic.twitter.com/7KaP5iTdDE