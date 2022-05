Egzekucijos, kankinimas elektra ir smurtas: žmogaus teisių stebėtojai prabilo apie rusų karių sėtą siaubą Ukrainoje

Balandį „Human Rights Watch“ (HRW) aplankė 17 vietų Kyjivo ir Černihivo regionuose ir užfiksavo 22 nulinčiavimo atvejus, 9 neteisėto gyvybės atėmimo atvejus, 6 galimo pagrobimo atvejus ir 7 kankinimo atvejus. Be to, žmogaus teisių aktyvistai užfiksavo 21 civilių liudijimą apie tai, kaip jie buvo neteisėtai kalinami nežmoniškomis, žeminančiomis sąlygomis.

„Daugybė Rusijos kariuomenės smurto atvejų, karo pradžioje užėmus Šiaurės Ukrainą, yra baisūs, neteisėti ir žiaurūs“, – sakė Georgijus Gogia, HRW direktoriaus pavaduotojas Europai ir Centrinei Azijai.

Taigi, daugelis civilių sako, kad Rusijos kariuomenė juos ištisas dienas ar net savaites laikė nešvariose, tvankiose patalpose – mokyklos rūsyje, gamykloje, katilinėje – praktiškai be maisto, vandens, tualeto.

HRW praneša, kad Jagodnojės kaime rusų kariuomenė 28 dienas mokyklos rūsyje laikė daugiau nei 350 vietinių gyventojų, tarp jų mažiausiai 70 vaikų, iš kurių penki buvo kūdikiai. Per visą šį laiką žmonės beveik nebuvo išleidžiami į lauką. Patalpoje trūko oro, vietų atsigulti. Žmonės turėjo tuštintis į kibirus.

Human Rights Watch documented the crimes of Russian military against civilians in Ukraine



In 17 Ukrainian locality, HRW investigated:

22 cases of execution

9 unlawful killings

6 enforced disappearances

7 cases of torture

21 cases of unlawful confinement.pic.twitter.com/YWufdzDZQq

REKLAMA