Džersyje po sprogimo daugiabutyje gelbėtojai išgyvenusiųjų nerado

Įtariama, kad sprogimą trijų aukštų name, nugriaudėjusį šeštadienį apie 4 val. ryto vietos (6 val. Lietuvos) laiku, lėmė dujų nuotėkis.

Patvirtinta, kad žuvo mažiausiai trys žmonės. Dar devyni namo gyventojai yra dingę, be to, name galėjo būti ten negyvenančių lankytojų, pranešė britų transliuotojas BBC.

„Su liūdesiu patvirtinu, kad paieškos ir gelbėjimo operacija virsta [palaikų] paėmimo operacija“, – sakė Džersio policijos viršininkas Robinas Smithas.

Džersio gelbėtojai, kuriems padėjo specialiai apmokyti šunys ir ekspertai iš Pietų Anglijos, visą naktį griuvėsiuose ieškojo gyvųjų.

REKLAMA

Džersio dujų tiekimo bendrovė „Island Energy“ pranešė kartu su ugniagesių tarnyba mėginanti suprasti, kas nutiko.

Ši savaitė Lamanšo sąsiauryje esančiam Džersiui, kuris yra Didžiosios Britanijos Karūnos priklausinys, buvo tragiška. Penktadienį pakrančių apsaugos tarnyba nutraukė trijų salos žvejų, dingusių beveik 36 valandomis anksčiau, kai susidūręs su krovininiu laivu nuskendo jų medinis žvejybos laivas, paiešką.

Į incidentą patekęs krovininis laivas priklauso kompanijai „Condor Ferries“, kurios biuras Džersyje yra netoli per sprogimą sugriuvusio namo.