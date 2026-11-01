Dronai pažeidė Rumunijos oro erdvę: šešiose apskrityse paskelbtas pavojus

Apie tai rašo ukrainiečių portalas „Ukrainska pravda“.
Reaguodama į oro erdvės pažeidimą, Rumunija situacijai stebėti pakėlė keturis naikintuvus F-16 ir sraigtasparnį „IAR-330 SOCAT“.
Dėl pažeidimo šešiose Rumunijos apskrityse paskelbtas pavojus.
Vienas iš dronų išskrido iš šalies oro erdvės, o kitas paskutinį kartą pastebėtas tarp Vaslujaus ir Bakeu apskričių.
Apie nukritusius dronus nepranešama.
Tą pačią dieną, Rusijai rengiant oro atakas Ukrainoje, dronas pažeidė ir Moldovos oro erdvę.
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