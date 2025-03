Dovilė Šakalienė interviu JAV žiniasklaidai papasakojo, iki kada planuojama ištraukti paskendusį šarvuotį

Interviu metu ministrė anglų kalba pateikė naujausią informaciją apie incidentą.

„Nuo pirmų minučių, kai apie juos sužinojome, davėme viską, ką turime. Ir iš karinių pajėgų, ir iš Vidaus reikalų ministerijos institucijų. Nuo sraigtasparnių su termovizoriais iki pajėgų ant žemės. Tęsiame intensyviai. Vis dar esame paieškos ir gelbėjimo misijoje, tikriname visus įmanomus scenarijus“, – teigia D. Šakalienė.

Televizijai ji nurodė, kad tarnybos dirba ištisą parą ir papasakojo, kas jau padaryta – siurbiamas vanduo, padarytas kelias technikai atvykti, atjungtas dujotiekis. D. Šakalienė taip pat pasidalijo planais, ką planuojama padaryti penktadienį.

„Mūsų tikslas yra pradėti dirbti su pompa iki vakaro, kad šeštadienio rytą narai ir hidrografai galėtų panaudoti daugiaspindulinį echosondą nustatyti mašinos poziciją. Mes dar nežinome, ar ji apsivertė, kokioje pozicijoje ji yra. Tai lems, kaip ją ištempsime“, – pasakoja ji.

Televizijai ministrė nurodė, kad šeštadienį arba vėliausiai sekmadienį kai naras pritvirtins kabelius, mašina turėtų būti ištempiama iš pelkės.

„O tada galėsime patikrinti, ar joje yra dingę kariai“, – sako ji.

D. Šakalienė pridūrė, kad Lietuva neketina palikti savų, o amerikiečiai yra laikomi savais.

Let me underline this — just as America doesn’t leave its own behind, we in Lithuania don’t leave our own behind either.



And we consider American soldiers our own. Our society is heartbroken and watching every single moment of this rescue operation. Let me assure you, we will do… pic.twitter.com/IqcAZ6UoP4

REKLAMA