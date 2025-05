Donaldas Trumpas sureagavo į Indijos ir Pakistano konfliktą: „Tai – gėda“

Po galingas sprogimo dešimtys pakistaniečių, sustojusių vidury kelio, tapo didžiausios per pastaruosius 20 metų Indijos atakos prieš jų šalį liudininkais.

„Prieš 15–20 minučių pasigirdo stiprūs 10–12 sviedinių sprogimai. Matėme, kaip jie krenta iš viršaus, bet nežinome, kur tiksliai mieste pataikė“, – pasakoja įvykio liudininkas.

Karinė eskalacija tarp dviejų branduolinių valstybių – Indijos ir Pakistano – buvo prognozuojama. Kaimynai dešimtmečiais pykstasi dėl ginčijamos teritorijos – Kašmyro. Tačiau įtampa aukščiausią tašką pasiekė po to, kai balandžio pabaigoje teroristai Kašmyre nužudė 26 turistus, daugiausia Indijos piliečius. Indija žadėjo atkeršyti, tad šiąnakt pradėjo operaciją „Sindur“.

„Indija pasinaudojo teise atsakyti ir tuo pačiu užkirsti kelią ir atgrasyti nuo tolesnių išpuolių. Šie veiksmai buvo pamatuoti, neeskaluojantys, proporcingi ir atsakingi“, – teigia Indijos užsienio reikalų sekretorius Vikram’as Misri’is.

Indija tikina taikiusi į karinius objektus, Pakistanas nesutinka

Indijos kariuomenė tvirtina, kad nei į civilius, nei į Pakistano kariuomenės objektus netaikė. O per 25 minutes smogė devyniems dviejų ginkluotų grupuočių objektams, esantiems Pakistano kontroliuojamame Kašmyre, ir giliau Pakistane. Tačiau Pakistanas pateikia visiškai priešingą versiją.

„Šiąnakt baili Indija padarė neatsakingą pareiškimą prieš Pakistaną ir taikėsi į nekaltus civilius“, – teigia Pakistano kariuomenės atstovas spaudai Ahmed’as Sharif’as Chaudhry.

Islamabadas tvirtina, esą per ataką žuvo mažiausiai 26 civiliai, dar 46 buvo sužeisti. Be to, Pakistanas skelbia numušęs penkis Indijos orlaivius: tris „Rafale“, vieną SU-30, vieną MiG-29 ir vieną „Heron“ droną.

Kiek šie teiginiai atitinka tiesą – nežinia. Tačiau aišku yra viena – abi tautos yra smarkiai susipykusios.

Konfliktuojančios valstybės kelia nerimą visame pasaulyje

Tarptautinei bendruomenei tai kelia nerimą – JAV, Jungtiniai Arabų Emyratai, Japonija ir kitos šalys ragina abi branduolines valstybes mažinti įtampą. Tačiau viskas tik ir apsiriboja raginimais.

„Tai – gėda. Ką tik apie tai sužinojome eidami į Ovalųjį kabinetą. Jie kariauja jau daugelį dešimtmečių, o jei geriau pagalvotume – net šimtmečius. Tikiuosi, viskas labai greitai baigsis“, – komentuoja JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Ir jeigu JAV laiko Indiją strategine partnere Kinijos dominuojamame Azijos regione, tai Kinija jau daug metų remia Pakistaną. O viešai taip pat ragina abi šalis deeskaluoti konfliktą.

