Donaldas Trumpas sako įteiksiantis buvusiam Niujorko merui Rudy Giuliani Prezidentinį medalį

Apie tai jis pranešė dvi dienos po to, kai senas respublikono politinis sąjungininkas smarkiai nukentėjo automobilio avarijoje.
R. Giuliani kadaise buvo liaupsinamas dėl lyderystės Niujorke po 2001-ųjų rugsėjo 11 dienos išpuolių. Vėliau eksmeras buvo nubaustas teismų ir atleistas iš advokatūros už klaidingos informacijos apie 2020 metų JAV rinkimus platinimą. R. Giuliani taip pat sulaukė baudžiamųjų kaltinimų dviejose valstijose, tačiau neigia savo kaltę.
Socialiniuose tinkluose D. Trumpas pavadino R. Giuliani „geriausiu Meru Niujorko istorijoje ir tokiu pat didžiu Amerikos Patriotu“.
Didžiąją pastarųjų dviejų dešimtmečių dalį R. Giuliani gyvenimą apibūdinti galima kaip stulbinančio iškilimo ir tokios pat griūties istoriją. Po vadovavimo Niujorkui tvarkantis su Rugsėjo 11-osios išpuolio padariniais jis pradėjo trumpai trukusią politinę kampaniją siekti respublikonų nominacijos kandidatuoti į prezidentus ir tapo vienu žinomiausių politinių veikėjų šalyje.
Vis dėlto, būdamas asmeniniu D. Trumpo advokatu, jis tapo vienu iš pagrindinių veikėjų siekiant pakeisti 2020 metų rinkimų rezultatus. Teismai pakartotinai atmetė jo teiginius apie rinkimų klastojimą, o dvi buvusios rinkimų darbuotojos Džordžijoje prisiteisė 148 mln. dolerių (126,45 mln. eurų) dėl šmeižto.
Šios darbuotojos – Ruby Freeman ir Wandrea Moss – teigė, jog R. Giuliani pastangos platinti D. Trumpo melą apie rinkimų klastojimą privedė prie grasinimų nužudymu ir kėlė baimę dėl jų gyvybių.
Dėl melagingų teiginių apie rinkimus R. Giuliani buvo uždrausta advokatauti Niujorke ir Vašingtone, o Džordžijoje ir Arizonoje jam buvo pateikti kaltinimai dėl pastangų panaikinti D. Trumpo pralaimėjimą demokratų kandidatui Joe Bidenui (Džo Baidenui).
81 metų R. Giuliani, po šeštadienio vakaro avarijos Naujajame Hampšyre, buvo paguldytas į ligoninę. Valstijos policija teigė, jog jis sėdėjo išnuomoto automobilio keleivio sėdynėje. Automobilį vairavo jo atstovas spaudai Tedas Goodmanas (Tedas Gudmanas), kai kitas automobilis trenkėsi jiems iš galo.
Anot buvusio mero asmens saugumo komandos vadovo Michaelo Ragusos (Maiklo Ragusos), R. Giuliani patyrė krūtinės slankstelio lūžį, daugybę plėštinių žaizdų, sumušimų ir kairės rankos bei kojos sužalojimų. Pirmadienį M. Ragusa tvirtino, jog buvęs Niujorko meras vis dar ligoninėje, tačiau greitai bus išrašytas.
Laisvės medalio apdovanojimas, įsteigtas 1963 metais, teikiamas žmonėms, kurie ypač reikšmingai prisidėjo prie Jungtinių Valstijų saugumo ar nacionalinių interesų, pasaulio taikos, kultūrinių ar kitokių viešų pasiekimų.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!