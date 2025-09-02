Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Baltieji rūmai: Trumpas paskelbs įdomų pranešimą apie gynybą

2025-09-02 16:55 / šaltinis: ELTA
2025-09-02 16:55

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paskelbs „įdomų“ pranešimą apie Gynybos departamentą, pranešė Baltieji rūmai, praėjus kelioms dienoms, kai D. Trumpas pareiškė planuojantis jį pervadinti į Karo departamentą. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį paskelbs „įdomų“ pranešimą apie Gynybos departamentą, pranešė Baltieji rūmai, praėjus kelioms dienoms, kai D. Trumpas pareiškė planuojantis jį pervadinti į Karo departamentą. 

2

Respublikonas D. Trumpas turėtų paskelbti pranešimą iš Ovaliojo kabineto 14 val. vietos (21 val. Lietuvos) laiku, rodo jo dienos tvarkaraštis, bet išsamesnė informacija apie renginį jame nepateikta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Prezidentas paskelbs įdomų pranešimą, susijusį su Gynybos departamentu“, – naujienų agentūrai AFP atsiųstame pranešime teigė Baltųjų rūmų spaudos sekretorė Karoline Leavitt. Ji irgi nepateikė išsamesnės informacijos apie tai, ką D. Trumpas pasakys. 

Tai bus pirmasis per savaitę D. Trumpo viešas pasirodymas. 

D. Trumpas save vadina „taikos prezidentu“ ir teigia nusipelnęs Nobelio taikos premijos už tai, kad nuo tada, kai grįžo į valdžią, užbaigė mažiausiai šešis karus, nors paliaubos Ukrainoje ir Gazos Ruože vis dar nepasiektos. 

Nepaisant to, pastarosiomis savaitėmis jis kelis kartus sakė, kad nori pakeisti pavadinimą į Karo departamentą, nes dabartinė terminologija pernelyg „gynybinė“. 

„Toks buvo pavadinimas, kai laimėjome Pirmąjį pasaulinį karą, laimėjome Antrąjį pasaulinį karą, laimėjome viską“, – rugpjūčio 25 d. žurnalistams sakė D. Trumpas. 

Pasak jo, žodis „gynybos“ yra pernelyg gynybiškas. „Norime būti gynybiški, bet taip pat norime užimti puolamąją poziciją. Turime tokie būti. Man tai skamba tiesiog geriau“, – pridūrė jis. 

D. Trumpas sakė nežinantis, ar Kongresas turi patvirtinti pavadinimo pakeitimą, tačiau esąs įsitikinęs, kad įstatymų leidėjai su tuo sutiks. 

Gynybos sekretorius Pete'as Hegsethas taip pat užsiminė apie būsimą pakeitimą per praėjusią savaitę vykusį ilgą kabineto posėdį. 

„Tai ne tik žodžiai, kalba eina apie karinę dvasią“, – sakė karo veteranas ir buvęs „Fox News“ bendradarbis. 

„Mes nenorime karo, mes jo nesiekiame. Jūs esate taikos prezidentas, pone“, – pridūrė jis.

