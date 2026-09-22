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TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Donaldas Trumpas: arba susitarsime, arba „įstūmsime juos į pragarą“

2026-09-22 18:08 / šaltinis: ELTA
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2026-09-22 18:08
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Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje kalbėjęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas pabrėžė savo kaip taikdario vaidmenį ir užsiminė apie jo laukiantį sprendimą dėl Irano. D. Trumpo teigimu, Teheranas delsia su juo tartis, nes laukia JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimų rezultatų.

Donaldas Trumpas (EPA-ELTA nuotr.)
GALERIJA (18)

Jungtinių Tautų (JT) Generalinėje Asamblėjoje kalbėjęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas pabrėžė savo kaip taikdario vaidmenį ir užsiminė apie jo laukiantį sprendimą dėl Irano. D. Trumpo teigimu, Teheranas delsia su juo tartis, nes laukia JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimų rezultatų.

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„Nemanau, kad problemas reikia palikti pūliuoti. Jas išspręsti tada tampa tik sunkiau. Todėl, kol kiti kalbėjo, aš veikiau. Kol kiti kalbėjo apie taiką, aš ją kūriau. Kol kiti ignoravo grėsmes, aš su jomis kovojau. Kol kiti kalbėjo apie drąsą, Amerika ją parodė. Kol kiti žadėjo galią, aš ja pasinaudojau, kad Amerika taptų galingiausia pasaulio šalimi. Bendradarbiaudami su daugeliu šioje salėje esančių valstybių sprendžiame dešimtmečius neišsprendžiamomis laikytas problemas. Taip pat sprendžiame daugelį metų nebaigtus klausimus ir mums tai puikiai sekasi. Nėra geresnio pavyzdžio, kokį pavojų pasauliui gali kelti nekliudomai stiprėjanti grėsmė, už pagrindinę terorizmo rėmėją – Irano Islamo Respubliką“, – kalbėjo JAV prezidentas.

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D. Trumpas teigė turįs priimti svarbų sprendimą dėl Irano, ir pridūrė, kad Teheranas esą delsia su juo tartis, nes nori pamatyti, kaip jo Respublikonų partijai seksis JAV Kongreso kadencijos vidurio rinkimuose. 

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„Tačiau turiu priimti svarbų sprendimą. Ar bus sudarytas susitarimas su Iranu? Toks, kuris leistų jiems atsitiesti ir sukurti daug galingesnę šalį, nei ji kada nors buvo. Galbūt vieną galingiausių Artimuosiuose Rytuose ar net pasaulyje. O gal man sunaikinti Islamo Respubliką ir padaryti tai greitai, niekada daugiau nesuteikiant jiems galimybės žudyti ir naikinti žmonių bei šalių? Ar pasiųsti juos į pragarą, nepaliekant jokių galimybių išlikti ir jokios vilties dėl būsimos didybės ar ateities kartų? Tačiau manau, kad iškart po (JAV Kongreso kadencijos vidurio – ELTA) rinkimų sudarysime susitarimą. Nes jiems nebūtų jokios prasmės jo nesudaryti. Jie laukia, kaip man seksis kadencijos vidurio rinkimuose“, – tikino D. Trumpas.

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„Kalbant apie Iraną, rinkimams neteikiau ir neteiksiu visiškai jokios reikšmės. Apie juos net negalvoju. Vienintelis dalykas, apie kurį galvoju, – Iranas niekada neturės branduolinio ginklo“, – pridūrė jis.

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FOTOGALERIJA. JAV prezidentas Donaldas Trumpas

D. Trumpas paragino pasaulio šalis prisidėti prie ekonominio spaudimo Iranui.

„Raginu visas šalis prisidėti prie mūsų ir užtikrinti visišką ekonominę Irano izoliaciją. Ji turi tęstis tol, kol Iranas nutrauks išpuolius prieš komercinę laivybą, atsisakys savo branduolinių ambicijų ir paramos terorizmui. Teroristinis režimas taip elgiasi ne todėl, kad yra stiprus ir pasitikintis savimi, o todėl, kad yra silpnas ir desperatiškas. Jei būsime vieningi, netrukus išvysime pasaulį, išsivadavusį iš 51 metus trukusios Irano terorizmo grėsmės, o naftos kainos smarkiai nukris ir bus net mažesnės nei konflikto pradžioje. (...) Turint drąsos ir ryžto, įmanoma viskas“, – sakė JAV prezidentas.

Kaip skelbta, be atidžiai stebimos kalbos Generalinėje Asamblėjoje, D. Trumpas jos kuluaruose susitiks su naujuoju Jungtinės Karalystės ministru pirmininku Andy Burnhamu, Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, Japonijos ministre pirmininke Sanae Takaichi ir laikinąja Venesuelos vadove Delcy Rodriguez.

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