Didžiulis gaisras Turkijoje: užsidegė populiariame kurorte esantis viešbutis

Viešbutis buvo statomas, jame dirbo statybininkai. Kilus gaisrui dalis statybininkų buvo įkalinti viešbučio viduje.

Internete pasirodžiusiuose kadruose buvo matyti, kad vyrai išėjo į pastato balkonus, stovėjo užsidengę burnas marškiniais.

Pirminiais duomenimis, gelbstint įstrigusius darbininkus buvo panaudoti kranai. Teigiama, kad visi žmonės yra sveiki.

🚨🇹🇷MASSIVE FIRE ERUPTS AT HOTEL UNDER CONSTRUCTION IN TURKEY’S ANTALYA



A 12-story hotel under construction in Alanya, Antalya, caught fire, prompting an urgent response from firefighters, police, and medical teams.



