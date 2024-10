Didžiulis gaisras NATO sąjungininkės povandeninių laivų statykloje – yra sužeistų

Kambrijos policija pranešė, kad gaisras kilo naktį apie pusę pirmos. Du žmonės buvo nugabenti į ligoninę.

Vyko evakuacija, policija pridūrė, kad branduolinio pavojaus nėra. Netoliese gyvenantiems žmonėms buvo patarta užsidaryti langus.

❗️ A fire has broken out in the UK at a shipyard where the latest nuclear submarines are being built



Police in the county of Cumbria reported a major fire at the site of defense company BAE Systems in Barrow-in-Furness. Law enforcement officials said two people were…