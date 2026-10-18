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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dėl pinigų griebėsi neįtikėtino plano: dirbo 5 etatais, bet galiausiai atsidūrė teisme

2026-10-18 21:30 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-18 21:30
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Valstybės tarnautojas Jungtinėje Karalystėje (JK) dirbo per penkis darbus, skelbia BBC. Skaičiuojama, kad jis uždirbo beveik 350 tūkst. svarų serlingų. Vyras naudojosi nedarbingumo pažymėjimais, dirbo iš namų, o tam, kad apsimestų sergantis, naudojo makiažo priemones.

Nuotolinis darbas (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Valstybės tarnautojas Jungtinėje Karalystėje (JK) dirbo per penkis darbus, skelbia BBC. Skaičiuojama, kad jis uždirbo beveik 350 tūkst. svarų serlingų. Vyras naudojosi nedarbingumo pažymėjimais, dirbo iš namų, o tam, kad apsimestų sergantis, naudojo makiažo priemones.

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55-erių Kashimas Chowdhury nuo 2020 m. vasario iki 2023 m. rugsėjo ėjo keletą valstybės tarnybos pareigų JK.

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Teisme paaiškėjo, kad vyras naudodavo makiažo priemones, kad atrodytų sergantis. Vieno iš pokalbių su vadove metu esą nuo jo kaktos ėmė luptis makiažas, turėjęs jo veidą padaryti baltą.

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Jis pats neigia elgęsis nesąžiningai ar ketinęs pasipelnyti nesąžiningu būdu.

Vyras darbus gaudavo pateikęs klaidingą informaciją apie savo užimtumą. Per trejus metus jis dirbo keliuose darbuose vienu metu – dirbo penkiais etatais

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Prokurorai sako, kad K. Chowdhury pasinaudojo nuotolinio darbo kultūra. Teisme buvo nustatyta, kad vyras savo darbdaviams buvo sakęs, jog turi dirbti iš namų, kad galėtų prižiūrėti savo sergančią motiną.

Galiausiai, anot prokurorų, vyras vis tiek palūžo ir ėmė nebesusitvarkyti su darbais, taip atsidūrė institucijų akiratyje.

Teisme buvo nustatyta, kad jis buvo atleistas nuo darbo kai kuriose darbo vietose dėl „nerimo ir depresijos sutrikimo“, tačiau nedarbingumo pažymą jis pateikė ne visiems savo tuometiniams darbdaviams.

Teismo procesas tęsiasi.

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