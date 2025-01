Dėl paliaubų Gazoje susitarimo atsistatydino Izraelio nacionalinio saugumo ministras

Anot pranešimų, iš valdančiosios koalicijos pasitrauks ir I. Ben-Gviro kraštutinės dešinės ultranacionalistinė partija „Otzma Yehudit“, kuriai Knesete priklauso šešios iš 120 vietų.

I. Ben-Gviras ilgą laiką priešinosi paliauboms su „Hamas“, grasindamas pasitraukti iš vyriausybės.

Net partijai „Otzma Yehudi“ pasitraukus iš koalicijos, 62 vietas parlamente turinčiai ministro pirmininko Benjamino Netanyahu dešinės vyriausybei Knesete toliau priklausys nedidelė dauguma.

Tačiau premjeras savo daugumos galėtų netekti, jei I. Ben-Gviro pavyzdžiu pasektų ir finansų ministras Bezalelas Smotrichas, kuris taip pat garsiai priešinosi paliauboms.

Jo „Religinio sionizmo“ partijai Knesete priklauso septynios vietos.

Opozicijos lyderis Yairas Lapidas yra paskelbęs, kad susitarimo dėl įkaitų atveju būtų pasirengęs B. Netanyahu nutiesti „gelbėjimo tinklą“.

Šią savaitę Izraeliui ir ekstremistų grupuotei „Hamas“ pagaliau pavyko ištrūkti iš mėnesių mėnesius trukusios aklavietės Gazoje 15 mėnesių besitęsiančiame kare ir sudaryti trijų etapų susitarimą dėl paliaubų.

Pirmasis susitarimo etapas turėjo prasidėti 8.30 val. (6.30 val. Grinvičo laiku), tačiau Izraelio kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad jo pradžią teks atidėti, mat „Hamas“ nenurodė trijų įkaitų, kuriuos numatoma paleisti, vardų.

Per pirmąjį šešias savaites truksiantį paliaubų etapą turėtų būti paleisti 33 Gazoje įkaitais laikomi izraeliečiai, o mainais į juos būtų paleisti 1 904 Izraelyje įkalinti palestiniečiai, be to, Izraelio kariuomenė pasitrauktų iš tankiai apgyvendintų Gazos Ruožo zonų.