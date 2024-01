Dėl karo Rusijai trūksta darbo jėgos: su Kenija nori sukirsti rankomis dėl 10 tūkst. darbininkų

Apie tai socialiniamed tinkle „X“ paskelbė Kenijos Valstybės rūmų atstovas Husseinas Mohamedas.

Jis nepatikslino, kokiose srityse Rusijoje dirbs kenijiečiai.

H. Mohamedas taip pat skelbė, kad be Rusijos Kenija savo piliečius siųs dirbti į Vokietiją, Izraelį, Serbiją, Saudo Arabiją. Atstovas pažymėjo, kad darbo jėgos eksportas yra strateginė šalies kryptis.

Anksčiau Rusija skelbė apie 30-ties gyvenviečių emigrantams iš Afrikos statybą. Bandomasis projektas turėtų prasidėti Maskvos ir Tverės srityse. Skelbta, kad vėliau jis bus išplėstas į kitas Rusijos sritis.

