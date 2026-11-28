Pažymima, kad maža skylutė LEGO figūrėlės galvoje leidžia cirkuliuoti orui. Jei vaikas netyčia prarytų figūrėlės galvą ir ši įstrigtų kvėpavimo takuose, skylutė leistų palaikyti ribotą oro srautą per detalę, užuot susidarius visiškai sandariam kamščiui.
Vis dėlto leidinys pabrėžia, kad ši skylutė nereiškia, jog praryti figūrėlės detalę yra saugu, ir jokiu būdu nepakeičia skubios medicininės pagalbos. Kvėpavimo takuose įstrigusi detalė vis tiek kelia rimtą pavojų, reikalaujantį nedelsiant reaguoti.
Didžiausias „LEGO Star Wars“ rinkinys
2025 metais bendrovė LEGO kolekcininkams pristatė vieną laukiamiausių rinkinių – „Star Wars Death Star – Ultimate Collector Series“ (75419).
Rinkinį sudaro 9023 detalės, todėl tai yra didžiausias visų laikų „LEGO Star Wars“ serijos rinkinys.
Rinkinyje yra 38 minifigūrėlės, tarp jų – Luke'as Skywalkeris (dviejų skirtingų versijų), Han Solo, princesė Leia, Darthas Vaderis, imperatorius Palpatine'as ir droidai. Išskirtine staigmena tapo sūkurinėje vonioje besimaudančio šturmuotojo minifigūrėlė – tai nuoroda į „LEGO Star Wars“ vaizdo žaidimus.
Tokio rinkinio kaina siekė apie 1000 JAV dolerių (apie 865 eurus).
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