Į Klaipėdą atgabenta beveik 10 tūkst. žaislų klastočių: bus sunaikinti

Konteinerį su kroviniu (9 550 vnt. prekių) pareigūnai sulaikė, kilus įtarimui, kad žaidimų automatams skirti žaislai ir kitos prekės gali būti pagamintos pažeidžiant intelektinės nuosavybės teises, pranešė Klaipėdos teritorinė muitinė.
Muitinė užkirto kelią beveik 10 tūkst. suklastotų žaislų patekimui į rinką
Sulaikyti minkšti žaislai, pažymėti Cinnamoroll, Hello Kitty, Minions, Mickey Mouse, Labubu, My friends Tigger and Pooh, Tigger, Vinnie the Pooh, Stitch, Pokemon, Pikachu, Marvel Avengers prekių ženklais bei ausinukai Apple Airpods.
Tyrimo ėmęsi pareigūnai susisiekė su oficialiais prekių ženklų atstovais, visi jie patvirtino, kad sulaikytos prekės yra klastotės ir prašo juos sunaikinti.
Prekių klastočių importavimą inicijavusiam asmeniui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Už šį nusižengimą numatyta bauda nuo 300 iki 3000 eurų su privalomu svetimu prekių ženklu neteisėtai pažymėtų prekių konfiskavimu.
Lietuvos muitinė atkreipia visuomenės dėmesį, kad klastotės ne tik pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, kenkia sąžiningam verslui bei daro neigiamą įtaką ekonomikai, bet ir gali tiesiogiai pakenkti vartotojui, nes tokios prekės dažniausiai gaminamos naudojant nesaugias, nustatytų standartų neatitinkančias, sveikatai pavojingas medžiagas.
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