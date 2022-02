Dar vienas rusų laivas buvo pasiųstas n*****: kartvelai atsisakė padėti Rusijos laivui

Kartvelai laivo klausia: „Panašu, kad jūs iš Rusijos. Ar jūs iš Rusijos?“. Atsakymas: „Taip. Mes iš Rusijos“. Kartvelai: „Supratau, ekipažas iš Rusijos. Vaikinai, mes atsisakome aprūpinti jūsų laivą.“ Tuomet rusai klausia: „Kas su mumis kalba?“, kartvelų atsakymas: „Su jumis kalba vyriausiojo kapitono padėjėjas iš Sakartvelo, ir mes neaprūpinsime jūsų laivo. Rusų laive, eik n*****.“

Vaizdo įrašą žiūrėkite viršuje.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad frazė „Rusų laive, eik n*****“ tapo legenda, kai tai Rusijos kariniam laivui pasakė Ukrainos Gyvatės salą gynę pasieniečiai.

Legendine tapusios Gyvatės salos gynėjai, pasiuntę rusų laivą n****, gali būti gyvi, skelbia The Guardian.

Tai The Guardian nurodė Ukrainos valstybės sienos apsaugos tarnyba.

Manoma, kad Ukrainos kariai, gynę salą Juodojoje jūroje nuo oro ir jūros bombardavimo, vis dar gyvi.

A group of Ukrainian border guards were stationed on Snake Island, in the Black Sea south of Odessa, when a Russian warship ordered them to surrender under threat of attack.



Their response: "Russian warship, go fuck yourself."



They held their ground. All 13 were killed. pic.twitter.com/GMRsXQRSX0