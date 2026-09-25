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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Dar vienas išpuolis Lenkijoje: šįkart – kibernetinis

2026-09-25 15:32 / šaltinis: ELTA / Parengė:
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / Parengė:
2026-09-25 15:32
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Lenkija patyrė dar vieną su medicininiais duomenimis susijusią kibernetinę ataką, praėjus vos kelioms savaitėms po beprecedenčio incidento, per kurį buvo nutekinti beveik 19 mln. žmonių asmens duomenys.

Internetinis sukčiavimas, kibernetinės grėsmės BNS Foto

Lenkija patyrė dar vieną su medicininiais duomenimis susijusią kibernetinę ataką, praėjus vos kelioms savaitėms po beprecedenčio incidento, per kurį buvo nutekinti beveik 19 mln. žmonių asmens duomenys.

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Naujausia ataka paveikė bendrovę „Qbusoft“, sukūrusią programinę įrangą „Medyc“, kurią Lenkijos sveikatos priežiūros įstaigos naudoja pacientų įrašams ir kitai medicininei informacijai tvarkyti.

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Ketvirtadienį Inovroclavo reabilitacijos ir psichiatrinio gydymo centras pranešė, kad prieš „Qbusoft“ buvo surengta kibernetinė ataka, per kurią buvo pažeistas pacientų asmens duomenų saugumas. Tarp nutekintų duomenų galėjo būti kontaktiniai duomenys ir nacionaliniai PESEL identifikavimo numeriai.

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Internete incidentą komentavęs Lenkijos skaitmenizacijos ministras Krzysztofas Gawkowskis nurodė, kad Centrinis kovos su elektroniniais nusikaltimais biuras tiria „galimą kibernetinio saugumo incidentą“, kuris yra „platesnio tyrimo“ dalis.

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K. Gawkowskis teigė, kad „Qbusoft“ apie incidentą nepranešė nei Lenkijos kibernetinio saugumo incidentų valdymo grupei „CERT Polska“, nei e. sveikatos centro Reagavimo į kibernetinio saugumo incidentus grupei (CSiRT CeZ).

Ministras pridūrė, kad anksčiau šį mėnesį po atakų prieš medicinos įstaigas ir programinės įrangos tiekėjus sveikatos priežiūros programinės įrangos tiekėjams buvo pateiktos saugumo rekomendacijos.

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K. Gawkowskis perspėjo, kad nustačius, jog privati bendrovė pažeidė saugumo procedūras, jai grės pasekmės.

Rugpjūtį Lenkijos skaitmenizacijos ministerija pranešė apie atskirą kibernetinę ataką prieš medicininės programinės įrangos tiekėją „MyDr“, per kurią buvo nutekinti 19 mln. lenkų duomenys, įskaitant informaciją apie vaistus ir receptus iš 12 tūkst. platforma besinaudojančių medicinos įstaigų.

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