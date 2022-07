Dar viena ukrainiečių sėkmė Chersono srityje: susprogdino rusų sandėlį su dešimtimis karių

Pietų operatyvinės vadovybės atstovas Vladislavas Nazarovas informavo, kad tą pačią dieną ukrainiečiai atliko daugiau nei 150 šaudymo užduočių. Atliekant jas buvo smogta Soldatskojės kaime Chersono srityje esančiam rusų sandėliui.

Smūgio metu sunaikintos dvi rusų haubicos, keturi šarvuočiai ir 51 rusas.

Primename, kad naktį iš antradienio į trečiadienį Chersone griaudėjo galingi sprogimai. Pranešta, kad ukrainiečiai sėkmingai smogė Antonivkos tiltui. Tiltas nebuvo sugriautas, tačiau judėti juo neįmanoma.

Pasirodė pirmieji vaizdai, kaip tiltas atrodo dabar.

Ir palydovinėse nuotraukose, ir vaizdo medžiagoje nuo tilto matyti, kad okupacinei Chersono valdžiai gyvybiškai svarbus infrastruktūros objektas yra stipriai suniokotas, tačiau tebestovi.

„Nexta“ paviešino, kaip teigia, vaizdo įrašą, darytą po naujausios tilto atakos:

The damaged Antonovsky bridge in #Kherson region. It has been struck by the Armed Forces of #Ukraine. pic.twitter.com/IerAjRkUK9