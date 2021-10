Dar viena COVID-19 banga: didžiausia problema – naujos atmainos

Australijos Naujojo Pietų Velso premjeras Dominicas Perrottetas paskelbė, kad nuo lapkričio 1 d. grįžtantiems australams ir atvykstantiems turistams nebereikės karantinuotis viešbučiuose keliaujant į Sidnėjų. Tačiau vėliau penktadienį ministras pirmininkas Scottas Morrisonas pareiškė, kad tarptautinė siena bus atvira tik paskiepytiems Australijos piliečiams ir jų artimiesiems, o ne turistams, sakydamas „mes neskubėsime“, – rašo theguardian.com.

Modeliavimas, kuriam vadovavo dr. Markas Hanly iš NSW universiteto Sveikatos didžiųjų duomenų tyrimų centro, pritaikė įvairias prielaidas dėl užkrečiamumo, skiepijimo greičio ir sienų atvėrimo masto, kad būtų galima pamatyti poveikį naujiems atvejams ir hospitalizacijoms.

Taikant scenarijus, pagal kuriuos užkrečiamumas buvo panašus į alfa varianto, po tarptautinių sienų atidarymo padidėjo vietinis perdavimas, jei vietiniai apribojimai apsiribojo kaukių dėvėjimu ir socialiniu atsiribojimu. Tačiau pagal šį scenarijų „žmonių, hospitalizuotų su sunkia COVID-19 forma, skaičius buvo labai mažas“, rašė M. Hanly ir bendraautoriai.

Tačiau, jei į Australiją patektų atmaina, kurios užkrečiamumas panašus į deltos, ir cirkuliuotų tada, kai 80 proc. 16 metų ir vyresnių žmonių būtų pilnai paskiepyti (64 proc. visų Australijos gyventojų), po tarptautinės sienos atidarymo prasidėtų tiek infekcijų, tiek hospitalizacijų šuoliai.

Modeliavimas nustatė, kad taip buvo neatsižvelgiant į tai, ar per dieną buvo priimami 2500 ar iki 13 000 tarptautinių atvykimų. Prireiktų visuomenės sveikatos priemonių, ne tik kaukių dėvėjimo ir socialinio atsiribojimo, kad nebūtų užkrauta sveikatos sistema.

„Planuojamas Australijos sienų atvėrimas tarptautiniams keliautojams padidina naujų infekcijų grandinių ir naujų SARS-CoV-2 variantų riziką“, – nustatyta modeliavime.

„Politikos ir sveikatos sistemos politikos formuotojai neturėtų sutelkti dėmesio vien į skiepijimo ribų, kurias pasiekus gali būti panaikinti tam tikri apribojimai, nustatymą. Vietoj to, jie turėtų pripažinti, kad masinė vakcinacija vargu ar užtikrins visišką apsaugą nuo COVID-19“, – priduria autoriai.

Melburno Deakino universiteto epidemiologijos katedros profesorė Catherine Bennett sakė, kad svarbu pažymėti, jog modeliavimo metu Australijos bendruomenėje nebuvo viruso kaip pagrindo, kai variantai buvo atvežti iš užsienio.

„Taigi, tai nebėra tiesa, – sakė C. Bennett. – Mes jau nustatėme apribojimus, kuriuos palengvinsime, tačiau visiškai jų nenutrauksime“.

Modeliavime taip pat nustatyta, kad papildomos visuomenės sveikatos priemonės, be kaukių dėvėjimo ir socialinio atsiribojimo, pavyzdžiui, mokyklų uždarymas, bus pradėtos taikyti tik tada, kai naujų atvejų skaičius pasieks 10 000 per dieną. C. Bennett sakė, kad greičiausiai papildomi apribojimai bus pradėti taikyti daug greičiau, nei numatė modeliavimas.

„Tikėtina, kad bus įgyvendintos priemonės, kurios neleis mums pasiekti 10 000 atvejų, – teigė C. Bennett. – Šis modeliavimas pabrėžia, kad iš tikrųjų pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas apsaugos ir sveikatos priemonių rūšims, kurios lemia prevenciją, o ne laukti, kol virusas pasitrauks. Ir gera žinia yra ta, kad siūlomas tarptautinių sienų atidarymas atitinka šias prevencijos sąlygas.“

Tačiau UNSW infekcijų kontrolės ekspertė ir Pasaulio sveikatos organizacijos COVID patariamojo komiteto narė, profesorė Mary-Louise McLaws sakė, kad yra susirūpinusi dėl D. Perrotteto paskelbto tarptautinės sienos atvėrimo.

M. L. McLaws manymu, karantinavimosi viešbučiuose panaikinimas yra geras dalykas, tačiau svarbu, kad prieš įlaipinant į lėktuvą ir atskraidinus, reikėtų atlikti koronaviruso testą ir namo išsiųsti tik tuos, kurių testas neigiamas. Tie, kurių testo rezultatas neigiamas, vis tiek turėtų būti testuojami greitaisiais antigeno testais kiekvieną dieną penkias dienas, sakė ji, ir dar penkias dienas po to.

„Tokiu būdu rizika, kad atvykę žmonės taps infekcijų šaltiniu ir užkrės neskiepytuosius ir susilpnėjusį imunitetą turinčiuosius, yra maža, – sakė ji. – Net ir pilnai vakcinuotieji turi riziką užsikrėsti virusu“.