Danilovas griežtai įvertino Rusijos galimybes: „Jie neturi jėgų užimti Kyjivą“

Apie tai kalbėjo Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Oleksijus Danilovas.

„Jie neturi jėgų užimti Kyjivą. Be to, mūsų visuomenė to neleis“, – sakė jis.

Kartu O. Danilovas pripažino, kad rusai bandys nutraukti vakarietiškos ginkluotės tiekimą, atakuodami vakarinius Ukrainos regionus iš Baltarusijos.

„Esame pasiruošę tokiam scenarijui, suprantame, kas vyksta, ir duosime tinkamą atkirtį“, – patikino jis.

Ekspertas įspėjo, kad karas Ukrainoje gali užsitęsti: Kinija gali pabloginti padėtį

Karo ekspertas Olegas Ždanovas sako, kad Kinijai nusprendus padėti Rusijai ginklais ir kita įranga, karas Ukrainoje gali užsitęsti ir reikalai gali pakrypti į blogesnę pusę.

Karo ekspertas Olegas Ždanovas teigia, kad Kinija gali pakeisti Ukrainos padėtį į blogesnę pusę, jei nuspręstų Rusijai padėti ginklais ir kita įranga, skelbia UNIAN.

„Jei Kinija įsipareigoja padėti Rusijai įranga ir ginklais, konfliktas gali užsitęsti. Ir tai tikrai gali privesti prie to, kad Rusija privers mus sėsti prie derybų stalo. Tai yra pats blogiausias variantas, koks gali būti šiandien“, – sakė jis.

„Manau, kad dėl to prezidentas Zelenskis dabar išvyko į šį turą po Europą – kad išmuštų kuo daugiau ginklų“, – pridūrė jis.

Jo nuomone, dabar Ukraina turi galimybę „aplenkti Kiniją“.

„Jei Kinija tyliai nuspręs padėti Rusijai, o tai gali atsitikti, tuomet mes turime šansą nugalėti ir pasiekti 1991 metų sienas iki 2023 metų pabaigos“, – sako O. Ždanovas.