Danija panaikins mokestį knygoms, kad paskatintų žmones skaityti

25 proc. mokestis knygoms šioje Skandinavijos šalyje yra didžiausias Europoje, tuo Danija smarkiai skiriasi nuo tokių šalių kaip Didžioji Britanija, kurios netaiko knygoms pardavimo mokesčio.
„Turime padaryti viską, ką galime, kad įveiktume šią skaitymo krizę, deja, išplitusią pastaraisiais metais“, – naujienų agentūrai „Ritzau“ sakė kultūros ministras Jakobas Engelis-Schmidtas, paskelbęs, kad vyriausybės biudžeto projekte bus siūloma panaikinti knygų pardavimo mokestį.
Ši priemonė valstybei atsieitų apie 330 mln. kronų (51 mln. JAV dolerių) per metus.
Naujausia Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) ataskaita apie švietimą sukėlė nerimą Danijoje: nustatyta, kad 24 proc. 15 metų vaikų šalyje nesupranta paprasto teksto, per dešimtmetį jų padaugėjo keturiais procentais.
Danijos leidybos pramonė ragino sumažinti mokesčius, gegužės mėnesio ataskaitoje teigdama, kad vyriausybė turi „garantuoti prieigą prie fizinių knygų visiems danams – tiek vaikams, tiek suaugusiesiems“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!