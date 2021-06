COVID-19 pacientams nustatytas keliems antibiotikams atsparus „super grybelis“

Šis grybelis kelia didelę grėsmę koronavirusu sergantiems pacientams. Candida auris artimiausioje ateityje gali sukelti labai realią problemą pasaulinei sveikatai, rašoma „iflscience.com“.

Kaip rašoma „Journal of Fungi“, San Paulo federalinio universiteto Specialiosios mikologijos laboratorijos vadovo Arnaldo Colombo vadovaujami mokslininkai neseniai dokumentavo C. auris atvejų padaugėjimą Brazilijos Salvadoro mieste. Tyrėjai paaiškina, kad pirmieji du atvejai buvo nustatyti COVID-19 pacientams, gulėjusiems Salvadoro ligoninėje maždaug 2020 m. gruodžio mėn. Nuo to laiko stebėtinai daug hospitalizuotų pacientų užsikrėtė neįtikėtinai retu grybeliu.

„Toje pačioje ligoninėje nuo to laiko C. auris aptiktas devyniuose kituose pacientuose. Kai kuriuose grybelis tik apsigyveno [grybelis buvo organizme, tačiau nepadarė jokios žalos], o kiti pacientai buvo užkrėsti, – San Paulo tyrimų fondui sakė profesorius A. Colombo. – Apie kitus atvejus Brazilijoje nebuvo pranešta, tačiau yra pagrindo nerimauti.“

„Rūšis greitai tampa atspari keliems vaistams ir nėra labai jautri dezinfekcinėms priemonėms, kurias naudoja ligoninės ir klinikos, – teigė A. Colombo. – Dėl to grybelis gali išlikti ligoninėse, kur apsigyvena sveikatos priežiūros darbuotojuose ir galiausiai užkrečia pacientus, sergančius sunkia koronaviruso forma, ir kitus ligonius, ilgą laiką gulinčius ligoninėje.“

Miršta kas trečias šia infekcija užsikrėtęs pacientas

Pirmą kartą C. auris buvo aprašytas 2009 m., kai Tokijuje jis buvo atrastas 70 metų moters ausies landoje. Tačiau tyrimai rodo, kad vaistams atspariam C. auris tuo pačiu metu pavyko atsirasti Pakistane, Indijoje, Pietų Afrikoje ir Venesueloje. Per pastarąjį dešimtmetį buvo pranešta apie šį paslaptingą grybelį, rastą pacientuose iš daugybės pasaulio šalių, įskaitant JAV. Grybeliu užsikrėsti pavyko daugiau nei 4700 žmonių.

Jo pavadinimas kilęs iš lotyniško žodžio auri, reiškiančio ausį. Tačiau grybelis gali sukelti invazines infekcijas visame kūne, įskaitant kraujotakos ir žaizdų infekcijas. Infekcijos paprastai pasireiškia ligoninėse gulintiems pacientams, ir manoma, kad grybelio aukomis dažniausiai tampa žmonės su nusilpusia imunine sistema, pavyzdžiui, kenčiantieji nuo COVID-19. Manoma, kad miršta daugiau nei kas trečias invazine C. auris infekcija sergantis pacientas.

Mikroorganizmas vadinamas „super grybeliu“, nes nustatyta, kad daugelis C. auris infekcijų yra atsparios visoms trims pagrindinėms priešgrybelinių vaistų grupėms, todėl ją gydyti yra labai sunku. JAV ligų kontrolės ir prevencijos centras (CDC) tai apibrėžė kaip „rimtą pasaulinę grėsmę sveikatai“.

Niekas nėra visiškai tikras, kaip šis „super grybelis“ taip greitai iškilo. Be abejo, per didelis priešgrybelinių vaistų vartojimas greičiausiai suvaidino savo vaidmenį – per didelis išrašomų antibiotikų kiekis skatina atsparių vaistams bakterijų augimą. Kai kurie tyrėjai spėja, kad kiti veiksniai galėjo taip pat padėti grybeliui paplisti po pasaulį. Manoma, kad didelis veiksnys yra gausus tam tikrų fungicidų naudojimas žemės ūkyje. Kiti įtaria, kad „super grybelis“ taip pat gali būti šylančio klimato pasėkmė.

Kad ir iš kur jis kilo, atrodo, kad C. auris ateinančiais metais ir dešimtmečiais turėtų tapti vis didesne našta pasaulinei sveikatos priežiūrai.