CNN: Rusija gamina sviedinių tris kartus daugiau nei JAV ir Europa kartu sudėjus

Rusija per mėnesį pagamina apie 250 000 artilerijos šaudmenų, t. y. apie 3 mln. per metus, rodo NATO žvalgybos vertinimai dėl Rusijos gynybos pramonės produkcijos, kuriais pasidalijo su CNN, taip pat šaltiniai, informuoti apie Vakarų pastangas apginkluoti Ukrainą. Bendrai JAV ir Europa per metus gali surinkti tik apie 1,2 mln. šaudmenų, kuriuos būtų galima siųsti Kyjivui, CNN teigė aukštas Europos žvalgybos pareigūnas.

JAV karo pramonė išsikėlė tikslą iki 2025 metų. pabaigos per mėnesį pagaminti 100 000 artilerijos šaudmenų – t. y. mažiau nei pusė Rusijos mėnesio produkcijos – ir net šis skaičius dabar nepasiekiamas, nes 60 mlrd. dolerių finansavimas Ukrainai įstrigo Kongrese, praėjusią savaitę žurnalistams sakė aukštas kariuomenės pareigūnas.

REKLAMA

REKLAMA

„Šiuo metu vyksta gamybos karas, – CNN sakė aukštas NATO pareigūnas. – Baigtis Ukrainoje priklauso nuo to, kaip kiekviena pusė yra pasirengusi vykdyti šį karą“.

REKLAMA

Pareigūnų teigimu, šiuo metu Rusija per dieną paleidžia apie 10 000 sviedinių, o Ukrainos pusė – tik 2 000. Pasak vieno Europos žvalgybos pareigūno, kai kuriose 960 km ilgio fronto linijos vietose šis santykis dar blogesnis.

2023 metų kovą ES pažadėjo Ukrainai milijoną sviedinių per ateinančius 12 mėnesių. Tačiau realiai per šį laikotarpį buvo pristatyta mažiau nei 600 000 šaudmenų. Dabar tikimasi, kad milijoną sviedinių Kyjivas gaus iš ES iki šių metų pabaigos.