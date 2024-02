Jau vien pats faktas, kad T. Carlsonas viešai kaltina Vakarų žiniasklaidą tendencingumu ir „nenoru išklausyti kitos pusės“ rodo jo tendencingą požiūrį į situaciją. BBC žurnalistas Steve’as Rosenbergas išsyk sureagavo į tokius jo kaltinimus. Jo teigimu, BBC bent kelis kartus bandė susitarti su Kremliumi dėl interviu, tačiau jiems buvo atsakyta. Skirtingai negu „patogiam“ Kremliui T. Carlsonui, kuris JAV garsėja savo sąmokslo teorijų platinimu, tikėtina, dėl kurių jo paslaugų atsisakė net respublikonus palaikanti televizija „Fox News“.

Interesting to hear @TuckerCarlson claim that “no western journalist has bothered to interview” Putin since the invasion of Ukraine. We’ve lodged several requests with the Kremlin in the last 18 months. Always a ‘no’ for us. pic.twitter.com/bveGLH7hJt

