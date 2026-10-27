Buvusi „Mis Šveicarija“ sviedė rimtus kaltinimus Trumpui: teigia, kad jis ją išprievartavo

Ataskaitoje pirmą kartą išsamiai pristatoma B. Keul pateikta įvykių versija. Joje teigiama, kad D. Trumpas, J. Epsteinas ir kiti asmenys naudojosi konkursu „Donald J. Trump American Dream Pageant“, skirtu 16–22 metų jaunoms moterims, kaip „medžioklės plotu“, kuriame galėjo ieškoti pažeidžiamų jaunų moterų ir merginų bei jomis pasinaudoti.
D. Trumpui nebuvo pateikti kaltinimai dėl nusikaltimo, susijusio su B. Keul pareikštais kaltinimais. Baltųjų rūmų atstovė spaudai Lauren Bis leidiniui „People“ pateiktame pareiškime šiuos kaltinimus paneigė ir pakartojo administracijos poziciją dėl prezidento ryšių su J. Epsteinu.
„Nė vienas iš šių kaltinimų nėra tiesa“, – pareiškė L. Bis.
„Ši „ataskaita“ tėra desperatiškas sutrikusių demokratų bandymas atitraukti amerikiečių dėmesį nuo augančio respublikonų palaikymo, kurį lemia istoriniai prezidento D. Trumpo pasiekimai. Prezidentas išvarė Jeffrey Epsteiną iš savo klubo Mar-a-Lago, nes šis buvo šlykštus žmogus, ir buvo visiškai išteisintas dėl visko, kas susiję su J. Epsteinu.“
Ataskaitoje nurodoma, kad tuo metu B. Keul buvo 24 metų, dirbo modeliu ir finansinių paslaugų srityje. Jill Harth ją pakvietė dalyvauti 1993 m. lapkritį Atlante Sityje ir Niujorke vykusiame grožio konkurse.
Kaip teigiama ataskaitoje, per spaudos pietus tuomet D. Trumpui priklausiusiame viešbutyje „Plaza“ jis esą priėjo prie B. Keul ir pažadėjo padėti jai gauti vizą bei įstoti į Niujorko universitetą (NYU). Šios aplinkybės nurodomos remiantis jos pasakojimu per pokalbį su komiteto darbuotojais.
Netrukus prie B. Keul esą priėjo ir J. Epsteinas. Jis taip pat žadėjo padėti jai ir pakvietė apsilankyti vakarėlyje Mar-a-Lago rezidencijoje.
Vėliau tą pačią dieną D. Trumpo atstovas esą pakvietė B. Keul užeiti į viršutinį aukštą ir susitikti su juo. Ataskaitoje teigiama, kad moteris manė, jog šis susitikimas galėtų padėti jos karjerai ir mokslams.
Pasak B. Keul, įėjusi į apartamentus ji buvo užpulta: D. Trumpas esą sugriebė ją iš nugaros ir išprievartavo, suplėšė jos suknelę, o ant įvairių kūno vietų atsirado kraujosruvų. Moteris tariamą užpuolimą apibūdino kaip „žiaurų“.
Po tariamo užpuolimo D. Trumpas vėl pažadėjo padėti B. Keul gauti vizą ir įstoti į NYU. Pasak ataskaitos, jis taip pat privertė ją pažadėti tylėti ir pasakė: „Spektaklis turi tęstis.“
Ataskaitoje teigiama, kad B. Keul konkursą baigė apimta siaubo, tarsi „transo būsenoje“, ir grįžo į Šveicariją. Po kelių savaičių ji atsisakė dalyvauti kitame D. Trumpo remiamame konkurse Havajuose.
Praėjus keliems mėnesiams po tariamo užpuolimo, D. Trumpas paskambino jai į Šveicariją ir dar kartą pasiūlė padėti gauti vizą bei įstoti į NYU, tačiau moteris atsisakė.
Ataskaitoje cituojami kiti liudijimai
Atstovų Rūmų Teismų komiteto demokratų ataskaitoje taip pat cituojami kiti liudijimai, kurie, jos autorių teigimu, pagrindžia pateiktus kaltinimus. Tarp jų – 1997 m. J. Harth ieškinys D. Trumpui dėl seksualinio užpuolimo.
Ataskaitoje taip pat lyginami tariami D. Trumpo pažadai B. Keul su kitų moterų pasakojimais. Jos komitetui teigė, kad J. Epsteinas naudodavosi pažadais suteikti išsilavinimo ir karjeros galimybių, kad priviliotų aukas ir galėtų jas kontroliuoti.
Baltųjų rūmų paneigimas paskelbtas ir ankstesnių kaltinimų D. Trumpui dėl seksualinio smurto kontekste. Tarp kaltinusiųjų yra rašytoja E. Jean Carroll, kuri teigė, kad dešimtajame dešimtmetyje Niujorko universalinėje parduotuvėje D. Trumpas ją išprievartavo.
E. J. Carroll apie savo kaltinimus pirmą kartą viešai išsamiai papasakojo 2019 m. išleistoje knygoje What Do We Need Men For?: A Modest Proposal („Kam mums reikalingi vyrai? Kuklus pasiūlymas“). Ji teigė, kad D. Trumpas prispaudė ją prie persirengimo kabinos sienos parduotuvėje „Bergdorf Goodman“, laikė ją ir išprievartavo.
D. Trumpas šiuos kaltinimus neigė. Viename interviu jis pareiškė, kad E. J. Carroll „nėra jo skonio moteris“, ir tvirtino niekada jos nesutikęs, nors egzistuoja jųdviejų bendros nuotraukos.
2019 m. E. J. Carroll padavė D. Trumpą į teismą dėl šmeižto, o 2022 m., remdamasi Niujorko įstatymu dėl suaugusių seksualinio smurto aukų, pateikė atskirą ieškinį dėl fizinio užpuolimo ir šmeižto.
2023 m. gegužę civilinėje byloje prisiekusieji pripažino D. Trumpą atsakingu už seksualinį E. J. Carroll išnaudojimą – tai buvo mažesnio sunkumo teisinis vertinimas nei išprievartavimas – ir jos apšmeižimą.
Po prisiekusiųjų verdikto D. Trumpas galiausiai sumokėjo E. J. Carroll jam priteistus 5,6 mln. JAV dolerių. Jis ir toliau ginčijo šį sprendimą, tačiau rugpjūtį Aukščiausiasis Teismas atsisakė iš naujo nagrinėti bylą.
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