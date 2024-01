Borisas Nadeždinas – taikos siekiantis mažai tikėtinas Vladimiro Putino varžovas ​

60 metų politiko raginimai stabdyti intervenciją visoje šalyje sutraukė minias rusų, trokštančių padėti savo parašą, kad jis galėtų tapti kandidatu. Tačiau neaišku, kaip toli Kremlius leis jam eiti, nes pasisakymai prieš karą draudžiami.

Interviu naujienų agentūrai AFP B. Nadeždinas – jo pavardės šaknis siejasi su rusišku žodžiu, reiškiančiu „viltį“, – vadina karą „katastrofišku“ ir sako sieksiantis „išlaisvinti politinius kalinius“ Rusijoje.

Trečiadienį jis turi pateikti daugiau nei 100 tūkst. rėmėjų parašų rinkimų komisijos pareigūnams, kad būtų įregistruotas kandidatu. Susitikęs su AFP žurnalistu savo kukliame bute prie Maskvos, B. Nadeždinas pripažino, jog tikimybė, kad jam bus leista mesti iššūkį V. Putinui ar pasirodyti per valstybinę televiziją, menka. Jis sakė esąs tikras, kad palaikymas išaugtų, jei jam būtų leista pasisakyti valstybinėje žiniasklaidoje.

REKLAMA

REKLAMA

Per 24 valdymo metus V. Putinas neleido tikrai opozicijai varžytis per rinkimus, kai kurie kandidatai pareiškė nenorintys trukdyti ilgamečiam lyderiui per balsavimą kovo mėnesį.

REKLAMA

B. Nadeždinas AFP sakė, kad nepaisant to, ar jam bus leista kandidatuoti, ar ne, jis tikisi, kad rinkimai bus lūžio taškas. „Tikiuosi, jog kovo 17-oji, nors ir nebus V. Putino eros pabaiga, bus bent jau pabaigos pradžia“, - sakė B. Nadeždinas.

„Niekas nėjo pirmyn“

B. Nadeždinas, kadaise buvęs nužudyto opozicijos politiko Boriso Nemcovo sąjungininkas, sakė nesitikėjęs tokios „beprotiškos palaikymo bangos“. Jis teigė, kad tai ženklas, jog rusai nori karo pabaigos. „Žmonės supranta, jog tai, ką daro V. Putinas, kelia pavojų jų gyvybei ir jų šeimų saugumui“, – sakė jis.

REKLAMA

REKLAMA

Kitiems panašūs pareiškimai apie karą Ukrainoje baigėsi įkalinimu, todėl aktyvistai ir analitikai stebisi, kad B. Nadeždino kampanija tęsiasi taip ilgai. Kitai puolimą kritikavusiai kandidatei Jekaterinai Duncovai neleista dalyvauti rikimuose dėl tariamų klaidų dokumentuose.

B. Nadeždinas mano, kad jam leista rinkti parašus, nes jį iškėlė oficialiai įregistruota konservatyvi partija „Piliečių platforma“, neturinti vietų parlamente. Jis sakė nusprendęs kandidatuoti paskutinę minutę, palaukęs, ką paskelbs žinomesni žmonės, pavyzdžiui, Nobelio premijos laureatas Dmitrijus Muratovas ar žiniasklaidos atstovas Aleksejus Venediktovas, bet nė vienas jų „nėjo pirmyn“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

B. Nadeždinas sulaukė ne tik paprastų rusų, bet ir opozicijos, daugiausia pabėgusios į užsienį, palaikymo. Įkalinto opozicijos politiko Aleksejaus Navalno žmona Julija Navalnaja pasirašė palaikydama B. Nadeždiną, įkalinto kritiko šalininkas paskelbė simbolišką nuotrauką.

30 metų Rusijos politikoje

Vis dėlto, kitaip nei A. Navalnui, atliekančiam 19 metų įkalinimo bausmę, B. Nadeždinui dėl drąsių pareiškimų baudžiamoji byla iki šiol nėra iškelta. Jis tai aiškina tuo, kad yra Kremliaus biurokratams „žinomas asmuo“, jau 30 metų dalyvaujantis Rusijos politikoje. Per pirmąją V. Putino kadenciją jis kartu su Rusijos lyderiu dalyvaudavo vyriausybės posėdžiuose. Pasak B. Nadeždino, oligarcho Michailo Chodorkovskio areštas 2023 m. buvo ta akimirka, kai tapo aišku, kad V. Putinui valdant „ne viskas klostosi gerai“.

REKLAMA

B. Nadeždinas gimė sovietiniame Uzbekistane, jo motina žydė buvo muzikos mokytoja, tėvas – fizikas. Jis sekė tėvo pėdomis ir studijavo fiziką, bet vėliau pasuko į teisę ir politiką. Sovietų Sąjungai subyrėjus, jis buvo Dolgoprudno miestelio prie Maskvos tarybos narys.

B. Nadeždinas dirbo kampanijose visuose Rusijos prezidento rinkimuose nuo pat Boriso Jelcino, užleidusio vietą V. Putinui, laikų.

Jis sakė AFP manantis, kad pokyčiai turėtų ateiti per laisvus ir sąžiningus rinkimus. „Visi kiti variantai – revoliucijos, kad ir kokios spalvos, ar perversmai – yra kur kas blogiau“, – sakė B. Nadeždinas.