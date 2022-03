Blinkenas Izraelyje susitiko su žydų valstybės ir 4 arabiškų šalių URM vadovais

Pirmą kartą Izraelio teritorijoje vykusiose derybose dalyvavo Jungtinių Arabų Emyratų, Bahreino ir Maroko, kurie 2020 metais normalizavo santykius su žydų valstybe, ir Egipto, kuris 1979 metais sudarė taikos sutartį su Izraeliu, užsienio reikalų ministrai.

Negevo dykumos gilumoje esančiame Sde Bokero kibuce vykusio susitikimo pradžią aptemdė sekmadienio vakaro šaudymo incidentas Izraelio šiaurėje, per kurį žuvo du policijos pareigūnai ir už kurį atsakomybę prisiėmė džihadistų judėjimas „Islamo valstybė“ (IS), kurio išpuoliai žydų valstybėje yra reti.

Tuo metu pirmadienį ministro pirmininko Naftali Bennetto biuras pranešė, kad jam patvirtinta koronavirusinė infekcija COVID-19, praėjus dienai po to, kai premjeras susitiko su A. Blinkenu. Be to, po jųdviejų derybų vyko bendra spaudos konferencija be kaukių.

Valstybės departamentas teigė, kad A. Blinkenas, kuris anksti pirmadienį išėjo pabėgioti Negeve, yra vienintelis JAV delegacijos narys, laikomas „artimu Bennetto kontaktiniu asmeniu“, ir kad jis laikysis visuomenės sveikatos rekomendacijų, „įskaitant kaukių dėvėjimą ir atitinkamus tyrimus“.

Susitikimas Negevo dykumoje taip pat vyksta Jungtinėms Valstijoms ir jų sąjungininkėms Europoje tyliai reiškiant nusivylimą, kad Artimųjų Rytų šalys nerodė tvirtos paramos pastangoms padėti Rusijos užpultai Ukrainai ir neatsiribojo nuo Maskvos.

Tačiau palestiniečių prezidentas Mahmudas Abbasas atmetė bet kokį spaudimą kritikuoti Rusiją ir kaltino Vakarus dėl „dvigubų standartų“, kurie, pasak jo, baudžia Maskvą ir ignoruoja Izraelio „nusikaltimus“ prieš palestiniečius.

„Dabartiniai įvykiai Europoje parodė akivaizdžius dvigubus standartus“, – sakė jis sekmadienį A. Blinkenui.

„Nepaisant Izraelio okupacijos nusikaltimų, prilygstančių etniniam valymui ir rasinei diskriminacijai, nerandame nė vieno, kuris laikytų Izraelį atsakingu už tai, kad jis kaip valstybė elgiasi aukščiau įstatymo“, – tvirtino M. Abbasas.