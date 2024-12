Bidenas sušvelnino bausmes beveik 1 500 nusikaltėlių

„Suteikiu malonę 39 žmonėms, kurie sėkmingai reabilitavosi“, – pranešime nurodė J. Bidenas ir pridūrė, kad taip pat „sušvelnina bausmes beveik 1 500 žmonių, kurie atlieka ilgas laisvės atėmimo bausmes“. J. Bidenas kartu pažymėjo, kad jis, kaip prezidentas, turi „didžiulę privilegiją pasigailėti žmonių, kurie atgailavo ir reabilitavosi“.

Anksčiau šį mėnesį taip pat buvo pranešta, kad J. Bidenas suteikė malonę savo sūnui Hunteriui. Dėl to prezidentas susilaukė kritikos, nes iki tol tikino, kad nesikiš į savo sūnaus teisines bėdas. H. Bidenas buvo pripažinęs savo kaltę byloje dėl federalinių mokesčių, be to, jis dar buvo pripažintas kaltu dėl kaltinimų, susijusių su ginklo laikymu ir narkotikų vartojimu. Bausmės turėjo būti paskelbtos gruodį.