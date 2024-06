Bidenas susitiks su Zelenskiu Prancūzijoje ir per G7 susitikimą Italijoje

Tokį dvigubą palaikymą J. Bidenas parodys sulaukęs kritikos už tai, kad neketina atvykti į aukščiausiojo lygio susitikimą Šveicarijoje dėl taikos Ukrainoje, nes bus užsiėmęs per rinkimų kampanijos lėšų rinkimo renginį, kuriame dalyvaus Holivudo žvaigždės George'as Clooney ir Julia Roberts.

Šią savaitę Normandijoje minint 80-ąsias „D dienos“ - sąjungininkų išsilaipinimo per Antrąjį pasaulinį karą - metines, J. Bidenas „turės galimybę susėsti su prezidentu V. Zelenskiu“, keliaudamas į Paryžių žurnalistams sakė patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Jake'as Sullivanas. Per susitikimą jie kalbėsis „apie padėtį Ukrainoje ir tai, kaip galėtume tęsti ir sustiprinti mūsų paramą Ukrainai“, sakė J. Sullivanas.

J. Bidenas ketina vėl susitikti su V. Zelenskiu per birželio 13–15 dienomis Baryje, Italijoje, vyksiantį G7 susitikimą, per kurį stipriausios ekonomikos šalių grupė daugiausia dėmesio skirs įšaldytų Rusijos lėšų panaudojimui Ukrainos karo pastangoms paremti, sakė jis. „Taigi per šiek tiek daugiau nei savaitę prezidentas du kartus iš esmės pasikalbės su prezidentu V. Zelenskiu“, – sakė J. Sullivanas.

Tačiau J. Bidenas neatvyks į taikos konferenciją Liucernoje, Šveicarijoje, vyksiančią iškart po G7 susitikimo, vietoj jo dalyvaus JAV viceprezidentė Kamala Harris ir J. Sullivanas. V. Zelenskis pareiškė, kad J. Bideno nedalyvavimas taikos konferencijoje labai parankus Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui.