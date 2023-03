Bidenas pagerbė išgyvenusiuosius masines šaudynes, sugriežtino ginklų įstatymą

Prezidentas kreipėsi į Monterei Parko imigrantų bendruomenę, gyrė jų tvirtybę ir priminė kiekvieno iš 11 žmonių, nužudytų sausio mėnesį per Naujųjų metų pagal Mėnulio kalendorių šventę, bruožus.

Jis prisiminė mylinčios „matriarchės“, karaokę dainuojančios močiutės ir klubo „Star Ballroom“, kurioje įvyko žudynės, 72 metų vadybininkės ir šokių mokytojos stiprybę. Aidėjo plojimai, kai J. Baidenas paminėjo Brandoną Tsay, 26 metų jaunuolį, kuris atėmė iš šaulio ginklą, kol šis dar nespėjo pradėti šaudyti antroje pokylių salėje.

„Jis rado drąsos veikti“, – sakė J. Bidenas, taip pat sulaukęs plojimų, kai pabrėžė, kad „Oskaro“ apdovanojimą už geriausią filmą gavo „Viskas iškart ir visur“ (Everything Everywhere All at Once) – mokslinės fantastikos juosta apie kinų kilmės amerikiečių šeimą, kuri, anot jo, „įėjo į istoriją“.

REKLAMA

J. Bidenas paragino Kongresą, kuriame respublikonai dešimtmečius priešinasi griežtesniems ginklų įsigijimo įstatymams, prisiimti atsakomybę ir sugriežtinti itin populiarių pusiau automatinių, karinio tipo šautuvų, dažniausiai naudojamų per masines šaudynes, kontrolę.

REKLAMA

„Uždrauskite kovinius ginklus, – paragino jis ir sulaukė maždaug 200 žmonių auditorijos šūksnių. – Padarykite tai dabar. Užteks! Darykite ką nors. Padarykite ką nors didelio.“

Sugriežtintos pirminės patikros

Iš keleto antradienį J. Bideno priimtų priemonių svarbiausia buvo vykdomasis įsakas, kuriuo sugriežtinamos pirminių patikrinimų taisyklės.

Apklausos rodo, kad didžioji visuomenės dalis pritaria visuotinei taisyklei, pagal kurią reikalaujama, kad kiekvienas šaunamąjį ginklą įsigyjantis asmuo būtų tikrinamas dėl teistumo.

REKLAMA

Tačiau respublikonai Kongrese teigia, kad tai pažeidžia konstitucinę teisę turėti ginklą ir turėtų būti palikta spręsti atskiroms valstijoms.

Šiuo metu visoje šalyje patikrinimus reikalaujama vykdyti tik iš federaliniu lygmeniu licencijuotų prekiautojų, kurie parduoda mažiau nei pusę ginklų. Be to, kai kurios valstijos turi nustačiusios savo papildomus reikalavimus.

J. Bideno įsakyme generaliniam prokurorui nurodyta imtis griežtesnių priemonių prieš pardavėjus, kurie neatlieka patikrinimų, taip pat paaiškinti, kas gali būti laikomas prekiautoju.

REKLAMA

REKLAMA

Šia taisykle „mano generaliniam prokurorui nurodoma imtis visų įmanomų teisėtų veiksmų, kad be naujų teisės aktų kuo labiau priartėtume prie visuotinių pirminių patikrinimų, sakė J. Bidenas.

„Tai tiesiog sveikas protas – prieš perkant ginklą patikrinti, ar asmuo nėra nusikaltėlis arba smurtautojas šeimoje“, – aiškino jis.

J. Bidenas taip pat teigė, kad jo įsakas, kurį prezidentas gali įgyvendinti be Kongreso pritarimo, tačiau tik per federalines, o ne atskirų valstijų agentūras, taip pat sugriežtins neatsakingų ginklų pardavėjų kontrolę.

REKLAMA

Jis tvirtino, kad bus atliktas nepriklausomas tyrimas, kuriame bus atskleista, „kaip ginklų gamintojai agresyviai parduoda šaunamuosius ginklus civiliams gyventojams, ypač nepilnamečiams, taip pat ir naudodami karinius vaizdus“. Generalinis prokuroras taip pat paskelbs oficialias ataskaitas, kuriose bus įvardyti šaunamųjų ginklų pardavėjai, pažeidžiantys įstatymus.

Įvardijimo ir gėdinimo taktika padės įstatymų leidėjams „susidoroti su šiais nelegaliais prekiautojais, o visuomenė galės iš jų nepirkti“, sakė J. Bidenas.