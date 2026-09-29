Berlynas siunčia perspėjimą Maskvai

„Tai, kaip Rusija paskiau įvertino šį pokalbį, parodė, kad Rusija šiuo metu akivaizdžiai visiškai nesuinteresuota rimtomis derybomis“, – sakė F. Merzas spaudos konferencijoje Berlyne.
Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šeštadienį Jungtinėse Tautose (JT) Niujorke kalbėjosi su savo Vokietijos kolega Johannu Wadephulu (Johanu Vadefulu) – tai buvo pirmas toks susitikimas nuo tada, kai 2022 metų vasarį prasidėjo visapusiška Rusijos invazija į Ukrainą.
Raginimas Kremliui
Vokietijos diplomatai teigė, kad J. Wadephulas pasinaudojo šiuo pokalbiu, kad paragintų Rusiją „atsisakyti pavojingo eskalacijos Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgiu kelio“, ir aiškiai išreiškė „Vokietijos pasiryžimą remti Ukrainą“.
Vėliau S. Lavrovas savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje apkaltino Europą blokuojant pastangas išspręsti konfliktą.
F. Merzas antradienį taip pat pareiškė, kad „galime tik dar kartą paraginti Rusijos vyriausybę sėsti prie derybų stalo“.
„Tačiau jei Rusija nėra pasirengusi to padaryti, tuomet mes esame (...) pasirengę ilgą laiką remti Ukrainą“, – pridūrė jis.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.