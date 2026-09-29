Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Berlynas siunčia perspėjimą Maskvai

2026-09-29 20:07 / šaltinis: tv3.lt
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-09-29 20:07
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas antradienį pareiškė, kad Rusijos reakcija į neseniai įvykusį dviejų šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą parodė, jog Maskva nėra pasirengusi konstruktyvioms deryboms dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

Friedrichas Merzas (EPA-ELTA) (nuotr. Elta)
GALERIJA (23)

Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas antradienį pareiškė, kad Rusijos reakcija į neseniai įvykusį dviejų šalių užsienio reikalų ministrų susitikimą parodė, jog Maskva nėra pasirengusi konstruktyvioms deryboms dėl karo Ukrainoje užbaigimo.

REKLAMA
3

„Tai, kaip Rusija paskiau įvertino šį pokalbį, parodė, kad Rusija šiuo metu akivaizdžiai visiškai nesuinteresuota rimtomis derybomis“, – sakė F. Merzas spaudos konferencijoje Berlyne.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas šeštadienį Jungtinėse Tautose (JT) Niujorke kalbėjosi su savo Vokietijos kolega Johannu Wadephulu (Johanu Vadefulu) – tai buvo pirmas toks susitikimas nuo tada, kai 2022 metų vasarį prasidėjo visapusiška Rusijos invazija į Ukrainą.

REKLAMA
REKLAMA

(23 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2026 m. rugsėjis

Raginimas Kremliui

Vokietijos diplomatai teigė, kad J. Wadephulas pasinaudojo šiuo pokalbiu, kad paragintų Rusiją „atsisakyti pavojingo eskalacijos Vokietijos, Europos ir NATO atžvilgiu kelio“, ir aiškiai išreiškė „Vokietijos pasiryžimą remti Ukrainą“.

REKLAMA

Vėliau S. Lavrovas savo kalboje JT Generalinėje Asamblėjoje apkaltino Europą blokuojant pastangas išspręsti konfliktą.

F. Merzas antradienį taip pat pareiškė, kad „galime tik dar kartą paraginti Rusijos vyriausybę sėsti prie derybų stalo“.

„Tačiau jei Rusija nėra pasirengusi to padaryti, tuomet mes esame (...) pasirengę ilgą laiką remti Ukrainą“, – pridūrė jis.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų